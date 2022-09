RTV Slovenija brez novih vsebin na spletu, informativne oddaje zatemnjene

Kot so sporočili iz stavkovnega odbora novinarskih sindikatov RTV Slovenija, ob polnoči stavko zaostrujejo tako, da med 24-urno opozorilno stavko večina ustvarjalcev v uredništvih na TV Slovenija in v uredništvu MMC-ja ne dela. Na spletnih straneh rtvslo.si ne bo novih prispevkov, zastal bo tudi teletekst. Vsebine oddaj in program na televizijskih in radijskih valovih RTV Slovenija so prilagojeni stavki. Zagotovljeno bo poročanje o izrednih dogodkih, kar pomeni, da bo zagotovljen zakonski minimum delovnega procesa.

Vse Informativne oddaje, vključno s TV Dnevnikom in Odmevi ter oddajami o športu in kulturi, bodo ta dan "zatemnjene", podobno bo na spletnih straneh MMC. Predvajano bo sporočilo stavkovnega odbora novinarskih sindikatov RTV. Razvedrilni program bo predvajal ponovitve oddaj. Na radijskih postajah bo vsebina prilagojena stavki, prav tako v informativnih oddajah regionalnih RTV-centrov in manjšinskih informativnih oddaj.

"Stavkovne aktivnosti zaostrujemo, ker vodstvo RTV Slovenija še naprej siromaši in uničuje informativni program javne televizije, šikanira kritične zaposlene ter s posegi v novinarsko avtonomijo in s cenzuro krni pravico javnosti do obveščenosti. Stavko zaostrujemo, ker zaradi nestrokovne reorganizacije, neprofesionalnega in uničujočega programsko-produkcijskega načrta ter neprofesionalnega vodenja in kadrovanja pada kakovost na celotni javni RTV, zaposlene se z dodatnimi obremenitvami izčpava. Delo prekinjamo, ker zahtevamo spoštovanje profesionalnih in programskih standardov, ker zahtevamo avtonomijo in strokovne odločitve. Stavkamo, ker smo profesionalci, zavezani javnosti, in zahtevamo, da se uničevanje javnega RTV-ja konča!" so zapisali.