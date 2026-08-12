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Slovenija

Zaostrovanje pravil za priseljence

Ljubljana, 12. 08. 2026 20.00 pred 6 urami 2 min branja 37

Avtor:
Žana Vertačnik
Tujci

Pravila za priseljence se bodo, kot kaže, zaostrila. Na ministrstvu za notranje zadeve, ki ga vodi Franci Matoz, bi ukinili brezplačne tečaje slovenščine za državljane tretjih držav. Tečaje naj bi plačali sami. Spremenilo naj bi se tudi obdobje, po katerem se lahko tujci, ki v Sloveniji zakonito prebivajo, združijo z družino. Zdaj lahko za to zaprosijo po letu dni zakonitega prebivanja, po novem bi bilo to obdobje tri leta. Nevladniki so kritični: država, kot pravijo, po eni strani pričakuje integracijo priseljencev, hkrati pa jim jo otežuje.

Po poskusu koalicije, da bi državljanom tretjih držav odvzeli volilno pravico na lokalnih volitvah – kar so začasno ustavili referendumski postopki – se priseljencem z novelo zakona o tujcih zdaj obetata še dve spremembi. Prvič: za združitev z družino bi lahko zaprosili ne po enem, ampak šele po treh letih prebivanja pri nas.

"Tukaj govorimo predvsem za delavce iz balkanske regije, ki velikokrat pripeljejo družinske člane. Seveda bo to imelo za njih odvračalni učinek," pravi Urša Regvar, vodja področja azila in migracij pri PIC. 

Privabilo pa bo – pravijo v Pravnem centru za varstvo človekovih pravic in okolja – zlasti delavce iz azijskih držav, iz Bangladeša, Filipinov, Pakistana. "S tem država nekak tujcem sporoča, da si želi predvsem samskih moških, ki so sposobni delat," pravi Regvarjeva.

"Nekako nas vrača v tisto stanje oziroma nek sistem, ki smo ga včasih poznali – 'gastarbeiterstva'," pa pravi Franci Zlatar, izvršni direktor Slovenske filantropije.

V Slovenski filantropiji tujcem pomagajo pri vključevanju v družbo. Zato so kritični še do drugega ukrepa – da tečaji slovenskega jezika za tujce ne bi bili več brezplačni. Kar razumejo kot poskus vlade, da bi učenje tečajniki jemali bolj resno.

"Hkrati pa to lahko predstavlja zelo veliko oviro za določen del tujcev; tiste, ki so socialno bolj šibki, ki si težje privoščijo neke plačljive tečaje," pravi Zlatar. 

Po novem bi država krila 60 odstotkov cene osnovnega tečaja slovenščine, 40 odstotkov bi pokril udeleženec. Da bo to udarilo zlasti družinske člane delavcev migrantov, od katerih država od leta 2024 zahteva, da tečaje opravijo, opozarja tudi Regvar.

"Če otroci hodijo v šolo, pač to enostavno pomeni, da so s tem svoj del obveznosti izpolnili. Kar pomeni, da potem postane problem partnerica," pravi Regvarjeva. 

Z urada za integracijo migrantov so nam sporočili, da se je lani tako imenovanega preživetvenega programa učenja slovenskega jezika udeležilo dobrih dva tisoč udeležencev. Več pojasnil v zvezi s predlogom pa ne na uradu ne na ministrstvu niso dajali, ker da je še v medresorskem usklajevanju.

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KOMENTARJI37

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Victoria13
12. 08. 2026 21.56
Tak naval iz juga v Slovenijo ni bil niti v času Jugoslavije!!!Ampak ne zaradi želje po delu, ampak zaradi sociale!!!
Odgovori
+2
2 0
txoxnxy
12. 08. 2026 21.55
Vse ki so pa ilegalno vstopili na območje Schengena pa takoj poslat nazaj na najhitrejši možen način , če pa pri sebi nimajo sredstev za kritje vrnitve pa račun iztavit državi iz katere prihajajo .
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+5
5 0
tornadotex
12. 08. 2026 21.53
Pravilno...Čim več omejitev tem bolje !! Skranjni čas, da ustavimo priseljevanje celotnih vasi v naša mesta...in vsi so na socialki...
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+4
4 0
Samo navijač
12. 08. 2026 21.53
Ksksni priseljenci neki. Samo vozi u tri..... Nitienega ne rabimo. SLOVENIJA SLOVENCEM.
Odgovori
+5
5 0
Paradox
12. 08. 2026 21.53
Zategnite zakone in pravila, kot jih ima Švica in glejte koliko hitro se bo Slovenija očistila. Groza me je, ko se sprehodiš mimo glavnih mest in ne slišiš kančka slovenščine.
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+6
6 0
Victoria13
12. 08. 2026 21.51
Kakšna dodano vrednost imamo od teh tujcev? Koliko nas stanejo?Imajo vse zastonj od stanovanj, vrtcev, šolanja na koncu nam pa še vsiljujejo svojo vero, običaje in jezik...da o kriminalu ne izgubljamo besed!!!
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+4
4 0
mare2405
12. 08. 2026 21.50
Nevladniki naj gredo delat.
Odgovori
+7
7 0
Victoria13
12. 08. 2026 21.47
Ukinit socialne transferje za tujce!!!
Odgovori
+6
6 0
SAKOSAKO
12. 08. 2026 21.45
Fejst prepozno! Zdaj ko imajo že večinoma vsi državljanstvo in vlečejo socialno, otroške dodatke, …
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+5
5 0
Victoria13
12. 08. 2026 21.45
Z združevanjem družin ima Slovenija samo stroške...en dela ostale pa mi vzdržujemo, ko pa dobi dovoljenje za stalno bivanje pa še tisti, ki je delal ostane doma! Koliko od teh 200000 je prejemnikov socialnih transferjev???Koliko jih dela???
Odgovori
+5
5 0
zmerni pesimist
12. 08. 2026 21.42
In potem pride 6 članska familija vsi na socijalo jedan dela šest jih gleda
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+6
6 0
vlahov
12. 08. 2026 21.37
200.000 tucev dela več škode kot koristi . To so v 99,5% neizšolani za katerega od poklicev . So brez financ in čakajo , da pridejo na socialno. Pol pa pride Švedski model , ko tedensko eksplodira bomba , ker dnk je dnk, ne glede kje živiš,..
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+8
8 0
SDS_je_poden
12. 08. 2026 21.32
To za združitev družine se strinjam...po treh letih, komot. Ukinjanje brezplačnega tečaja slovenskega jezika je pa blesavo. Delodajalci naj zahtevajo potrdilo, da so opravili ta izpit, pa bo udeležba večja in pristop bolj resen.
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-5
0 5
vlahov
12. 08. 2026 21.32
Delajo škodo in nas več stanejo kot dodana vrednost na njihovo delo. Družine na socialno podporo in subvencije stanovanj , zastonj vrtci , šola . Na koncu bodo pa protestirali z zeleno črnimi zastavami , da je moja kultura napačna in je čas , da začnem hodit v damijo.
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+8
8 0
Bolfenk2
12. 08. 2026 21.26
Nihče psmeten ne želi integracije priseljencev ampak vsi normalni želimo remigracijo.
Odgovori
+7
8 1
SDS_je_poden
12. 08. 2026 21.26
Desnuhariji ni jasno, da tujci opravljajo po večini dela, ki slovenčku smrdijo. Ukinejo jim brezplačne tečaje slovenščine, potem se bo pa desnuharija tu drla, da jih ta in ta ni ogovoril slovensko. Skozi desnuharske možgane ima misel izredno kratko pot.
Odgovori
-7
2 9
ReAnDa
12. 08. 2026 21.23
npr.: Kdo bo igral za Celje? Kdo bo igral za Maribor? Kdo bo igral za Koper? Kdo bo igral za Olimpijo? Kdo bo dokončal cestna dela? Kdo bo gradil? Kdo bo pekel kruh...? Kdo bo delal izvrsten sladoled? Kdo bo čistil odtoke? Kdo bo čistil notranjost uradnih stavb? Kdo bo uporabljal igrala? itn.
Odgovori
-8
1 9
natas999
12. 08. 2026 21.15
bravo
Odgovori
+8
9 1
STOP LGBT in MIGRANTOM
12. 08. 2026 20.41
Za vse priseljence bi moralo biti obvezno tecaj slo jezika ce ga ne osvoji do B1 se ga odslovi, tecaj Slovenske kulture minimalno desezeno st tock 70%, pišes lahko max 4x, ce ne osvojis adijo domou. In pa tecaj verouka in bonton obnasanja enako 4x pises 70% uspesnost drugace adijo vse to bi si morali placevati sami ce ne adijo pojdite naprej v avstrijo ali nemcijo.
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+11
13 2
LukaS8
12. 08. 2026 21.09
Jaaa, pa samo bele bi sprejemali. In samo če izpovejo Kristusa jezusa za svojega odrešenika. Pa samo če niso drugače usmerjeni ali bog ne daj - (pohujšanje največje magnitude)- trans. Mene samo zanima ker fajmoštr je tebe božal, da si tako zadrt in ozkoumen. Bo bolje, ko zlezeš nazaj pod tisti kamen izpod katerega si prilezel... lol, revež bogi.
Odgovori
-8
2 10
JanezNovak13
12. 08. 2026 21.17
"domou." ??? "TečajVerouk?
Odgovori
-4
0 4
SDS_je_poden
12. 08. 2026 21.28
Tečaj verouka in slovenske kulture.....se pravi, mora priseljenec postati zadrt, žleht, alkoholik in znati mora raztegovati meh?
Odgovori
-3
1 4
Buci in Bobo
12. 08. 2026 20.36
A ti ne-vladniki, a to je še? Ko govorijo vladnikom kaj je prav pa kaj ni...
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+9
9 0
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