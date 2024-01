Zaostritev stavke: 'Doslej smo delali več od zahtevanega minimuma'

Danes novih pogajanj ni bilo, a kot poudarjajo v Fidesu, ta niso odpadla zaradi njih. "Trditev vladnega pogajalca, da danes ni pogajanj zaradi sindikata Fides, ne drži! Premor so si vzeli vladni pogajalci zato, ker nimajo mandata za nadaljevanje pogajanj," so zapisali v sporočilu za javnost.

Gre za tiste zdravniške storitve, katerih opustitev bi v kratkem času vodila v nepopravljivo hudo okvaro zdravja ali smrt. Zdravili bodo tako vročinska stanja in infekcije, poškodbe, zastrupitve, kronične bolezni ter druge storitve nujne zdravstvene pomoči. Hkrati bodo opravljali triažne preglede, predpisovali zdravila in izvajali ukrepe za preprečevanje in obvladovanje nalezljivih bolezni.

Opravljene bodo vse zdravstvene storitve v zvezi z nosečnostjo in porodom, zdravstveno oskrbo bodo prejeli tudi vsi otroci, stari do 18 let, bolniki, starejši od 65 let, in onkološki bolniki.

Prevolnik Ruplova: Stavka zdravnikov zakonita, a za bolnike ni dobra

Stavka zdravnikov je seveda zakonita, a dejstvo je, da za bolnike ni dobra, pa je na novinarski konferenci po seji vlade dejala ministrica za zdravje. Poudarila je, da pogajanja med vlado in zdravniškim sindikatom Fides potekajo aktivno in skoraj vsakodnevno. Zato je Fides pozvala, naj stavko vsaj zamrzne.

Kot je dejala, stavka omejuje dostopnost bolnikov do zdravstvenih storitev in še dodatno podaljšuje že tako dolge čakalne dobe. Ob tem pa se je zahvalila vsem tistim zdravnikom, "ki kljub Fidesovemu vztrajanju pri velikem in takojšnjem dvigu plač ter vztrajanju pri stavki požrtvovalno in odlično opravljajo svoje delo".