Zapadel je prvi sneg, obeta pa se nam sončno popoldne

"Martinovo je danes. Dan, ko se dežne kaplje spremenijo v snežinke," je dejal naš prognostik Rok Nosan. Marsikdo se je namreč prebudil s pogledom na zasneženo pokrajino.

V nedeljo zjutraj bo po nekaterih nižinah megleno, možna bo slana. Čez dan se bo postopno pooblačilo. Sredi dneva in popoldne bo predvsem v južni in zahodni Sloveniji možna kakšna ploha. Najnižje jutranje temperature bodo od –4 do 2, ob morju okoli 6, najvišje dnevne od 5 do 8, na Primorskem do 13 stopinj Celzija.

V ponedeljek bo zmerno do pretežno oblačno in suho. Ponekod bo pihal jugozahodnik, v torek pa kaže na pretežno oblačno in povečini suho vreme. Nekoliko topleje bo.

Nad severnim Sredozemljem je območje visokega zračnega tlaka, nad jugom Skandinavije je ciklon. Vremenska fronta, povezana s ciklonom ob Islandiji, se počasi pomika proti Alpam. Nad naše kraje v višinah s severozahodnimi vetrovi doteka nekoliko hladnejši zrak. Danes dopoldne bodo padavine od zahoda ponehale, delno se bo razjasnilo. Čez dan bo večinoma sončno s kakšno ploho. V nedeljo se bo od zahoda pooblačilo. Sredi dneva in popoldne bodo v Istri, Kvarnerju in Gorskem kotarju možne plohe in kakšna nevihta.

V zimskih razmerah je treba na vozilo namestiti zimske pnevmatike in prilagoditi hitrost ter način vožnje

Pozimi oz. v zimskih razmerah, ko je vreme nepredvidljivo, morajo predvsem vozniki motornih vozil upoštevati možne hitre spremembe voznih razmer. Ob spremenjenih voznih razmerah je temeljni pogoj za varno udeležbo v prometu ustrezna zimska oprema motornega, pa tudi priklopnega vozila, za kar morajo vozniki pravočasno poskrbeti, so zapisali na Policiji.

Bliža se namreč 15. november, ko zakon predpisuje obvezno uporabo zimske opreme na motornih vozilih, ki traja do 15. marca prihodnje leto in v zimskih razmerah. Slednje bosta spodbudila tudi postopno nižanje temperatur in meja sneženja, ki se je sinoči, po navedbah Agencije RS za okolje, znova znižala, in sicer pod 1000 m nadmorske višine.

"Ko je cesta mokra, pokrita z listjem ali snegom, lahko pričakujemo, da bo zavorna pot daljša kot v suhem vremenu," je za STA povedal inštruktor varne vožnje pri Avto-moto zvezi Slovenije (AMZS) Tomaž Farčnik. "V teh primerih je dovolj velika varnostna razdalja tista, ki omogoči, da se avto pravočasno ustavi," je dejal.