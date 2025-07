Zapirajo policijsko postajo: zamakanje, plesen, policistke brez ločenih garderob

Policijska postaja Ajdovščina že dolgo ne ustreza več predpisanim standardom, tako glede varnosti, predvsem pa ne nudi zasebnosti ženskam policistkam. Skupaj s kolegi policisti so si delile tako toaletne prostore kot garderobe in tuše. Zaradi tega je inšpektor nadzora varnosti in zdravja pri delu po obisku spomladi letos prepovedal uporabo postaje.

"Opozarjali smo že tudi mi zaposleni, tudi pristojni na upravi smo opozarjali lastnika objekta, to je Ministrstvo za notranje zadeve, vendar je pa treba upoštevati, da je hiša, objekt star 70 let. Bile so že neke prenove, obnove, začasne premestitve delovnih prostorov v samem objektu, vendar več kot toliko se pa ne da spreminjati oziroma izboljšati samih pogojev," pravi Demis Inamo, načelnik Policijske postaje Ajdovščina.

Kljub temu, da so po obisku na policijski postaji opravili manjše sanacije, s katerimi so zagotovili tudi ločene garderobe in sanitarije ter odstranili plesen in sanirali laminat, je inšpektor ostal neomajen. 19 zaposlenih policistov, policistk in ostalo osebje se tako v službo vozi v Novo Gorico, 26 000 prebivalcev občine Ajdovščina in Vipava pa ostaja brez dnevno stalno prisotnih policistov.

"Zagotavljamo še vedno pokritost terena s policisti, s policijskimi patruljami, edina razlika s prejšnjim delovanjem je ta, da se se pravi policisti peljejo v Novo Gorico na začetek službe, odpravo in pa zaključek službe," pravi načelnik PP Ajdovščina.

Vmesni čas skušajo pokrivati s patruljami drugih enot. Novo policijsko postajo v Ajdovščini so jim obljubili že pred 15-imi leti. Z notranjega ministrstva so nam odgovorili, da imajo pridobljeno pravnomočno gradbeno dovoljenje za gradnjo poleg ajdovskega letališča in da začetek gradnje, ki bo trajala predvidoma dve leti, načrtujejo prihodnje leto.

"Mislim, da je zidava nove policijske postaje nujno in edina rešitev za naše nemoteno delo tudi v prihodnje."

Inšpektorat za delo jim je naložil, da mora biti zgrajena do konca leta 2027. Sicer pa so se v vodstvu policije pritožili na nadomestno odločbo in vložili zahtevo za odložitev izvršitve ukrepa, na inšpektoratu so nam pojasnili, da so postopki v teku in o pritožbi še ni odločeno.