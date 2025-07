Zapiranje Premogovnika Velenje: predlog predvidoma po počitnicah na vlado

Z vodstvom Premogovnika Velenje in s predstavniki delavcev se je sestal predsednik vlade Robert Golob skupaj z ministroma za naravne vire in prostor, ki je pristojen tudi za rudarstvo, Jožetom Novakom in ministrom za okolje, podnebje in energijo Bojanom Kumrom.

Ta je v izjavi medijem po sestanku dejal, da se je pokazalo in dokazalo, da je lani sprejet zakon o prehodnem financiranju pospešenega in pravičnega izstopa iz premoga bil še kako potreben in je zdaj tudi utemeljen ter osnova za pripravo nadaljnjih zakonov.

Za predlog zakona o postopnem zapiranju premogovnika v dveh fazah do leta 2033 oz. 2045, ko bodo zaključena vsa zapiralna dela, Kumer pričakuje, da se bo takoj po počitnicah potrdil na vladi in začel pot v DZ. Kasneje mu bo sledil še zakon o prestrukturiranju regije, ki bo zajemal razvojne vidike in vizije.

Minister Novak, pristojen za zakon o zapiranju premogovnika, pa je med drugim povedal, da so prisluhnili priporočilom predstavnikov sindikata in delavcev in da spoštujejo specifičnost dela rudarja ter da je program zapiranja rudnika do leta 2033 prilagojen naravnemu odlivu delavcev. Sicer pa bodo vse do leta 2045 rudarji v Velenju potrebni, zato bo potreben celo doliv novih delavcev, je dejal.

"Drugi del, ki ga mora pa še vodstvo rudnika skupaj z nami izpolniti, pa je revizija programa," je še dejal minister. Ker bo na nek način šlo za državno pomoč rudniku, mora to odobriti Evropska komisija. Minister računa, da bi bila revizija programa zapiranja rudnika pripravljena do septembra.