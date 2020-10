Zapis nadškofa: 'Življenje ima prednost pred bojem za oblast'

V dneh, ko širjenje virusa covid-19 dobiva nove razsežnosti, v Komisiji Pravičnost in mir pri Slovenski škofovski konferenci podpirajo vse, ki se na različnih ravneh trudijo z nadčloveškimi napori, da rešijo zdravje in življenje sodržavljanov in sodržavljank. " Zlasti mislimo na zdravstvene delavce, civilno zaščito, gasilce, policiste, inšpektorje, številne uradnike in vlado," svoj zapis začne Stres.

Njegov zapis je objavljen na straneh Katoliške cerkve, a nenavadno je, da so njegova tokratna stališča skoraj aktivistična in se povsem skladajo s tistimi, ki jih že ves čas glasno izraža predsednik vlade Janez Janša. Stresove obsodbe v pismu so usmerjene v iste ljudi, medije in dogodke, ki so trn v peti največji vladni stranki SDS.

Nadškof Anton Stres, predsednik Komisije Pravičnost in mir pri SŠK, je pred krščanskim praznikom vseh svetih podal izjavo, v kateri je poudaril, da ima ''življenje prednost pred ideologijo in bojem za oblast."

Nato nadaljuje, da zaskrbljeno opažajo, da "del slovenske opozicijske politike veliko več truda in naporov vlaga v to, kako bi se znova dokopala do oblasti, kakor da bi sodelovala pri reševanju zdravja in življenja državljanov." To označi za sprevrženo politično prakso, ker po njegovih besedah v ospredje ne postavlja človeka in skupnega dobrega, temveč interese določenih skupin.

Kot izpostavlja, državljani v teh časih pričakujejo nasprotno držo, in sicer da bodo voditelji držali skupaj v bistvenem, ter da bodo kljub različnim pogledom in interesom jasno izražali enotnost in solidarnost v skrbi za ohranitev čim več človeških življenj: "Zavzemanje za skupno dobro je vrhovna zapoved in norma vsake odgovorne politike in državljanske drže."

Mediji kot podpihovalci petkovih protestov

Zapiše tudi, da z zaskrbljenostjo opažajo "popustljiv ali celo podpihovalski odnos do tako imenovanih 'petkovih protestov', na katerih sicer vse manjše število udeležencev nemoteno krši veljavne predpise in nasprotuje pozivom medicinske stroke k nujno potrebnim zaščitnim ukrepom in omejevanju stikov."

Protestniki po njegovih besedah s tem razkrivajo svojo odsotnost sočutja do oseb, ki trenutno zaradi epidemije trpijo pravi križev pot: zdravstveno osebje, okuženi bolniki, njihovi svojci, mnogi žalujoči itd. Vsem tem je neodgovorno vedenje v posmeh. "Sicer pa bi protesti hitro postali zanemarljivi, če jim potuhe ne bi dajala prevladujoča javna glasila z RTV Slovenija na čelu. Ta iz javne, se pravi vključujoče in nepristranske, ustanove postaja vse bolj ideološka in izključujoča do dela prebivalstva. Svojo pristranskost je pokazala tudi, ko v nasprotju s svojo očitno naklonjenostjo do 'petkovih protestov' ni bila sposobna opaziti množičnega Pohoda za življenje, ampak ga je namerno ignorirala," je kritičen Stres.

Po njegovih besedah je zaskrbljujoča tudi neodzivnost javnega mnenja ob pojavih ščuvanja k nasilju in celo poboju političnih nasprotnikov: "V Sloveniji kot demokratični, pravni in socialni državi ni nobenega stvarnega povoda za nasilje in vsako pozivanje nanj bi moralo biti deležno ustrezne obravnave preiskovalnih in pravosodnih organov."

Dobršen del svojega zapisa Stres nameni tudi vprašanju dostojnega pokopa žrtev iz grobišč medvojnih in povojnih množičnih pobojev: "Odkrivanje in urejevanje grobov zamolčanih žrtev revolucijskega nasilja se po polževo pomika naprej. Ob tem so malomarnost, zavlačevanje, zamolčevanje in odkrit prezir do pobitih ljudi, med katerimi so tudi naši rojaki in katerih glavna krivda je bila, da so bili na politično 'nasprotni strani', še posebej nedopustni."

Na koncu poziv k enotnosti in solidarnosti

Na koncu svojega zapisa se Stres vendarle vrne k v teh trenutkih tako zelo pomembni enotnosti in zapiše, da se bomo v prihajajočih dneh naših bližnjih spominjali na poseben način, saj se ne bomo mogli udeležiti skupinskih verskih obredov zanje.

"Kljub temu pa se rajnih ne bomo nič manj spominjali v svojih molitvah. Spomin nanje bomo počastili tudi s tem, da bomo še odločneje premagovali 'kulturo smrti' z zavzemanjem za medsebojno spoštovanje in sodelovanje, za dosledno pravno državo in spoštovanje človeškega življenja tudi pred rojstvom in ob izteku življenja ter ne nazadnje z enotnostjo, solidarnostjo, samodisciplino in medsebojno podporo v boju proti epidemiji."