Zapis predsednice DZ: Najprej sem mati in šele nato vse drugo

"Otrok na silvestrski večer nisem mogla niti hotela pustiti samih. Da jih jemljem s seboj na Dunaj, je bilo že z vidika varnosti, izpostavljenosti, stroškov in končno tudi morebitnega javnega zgražanja izključeno. Vedno bom naredila vse, da ju zaščitim, ker sem najprej mati in šele nato vse drugo. Hvaležna sem, da sem nato po koncertu in opravljenem večurnem pogovoru s predsednikom avstrijskega parlamenta lahko hitro prišla domov. Tudi zato, ker je imel moj oče ravno ta dan nesrečo, ki bi lahko bila zanj življenjsko nevarna. Naj mi oprosti, da sem to razkrila," nadaljuje.

Klakočar Zupančičeva, ki je bila kritik deležna tudi zaradi ogljičnega odtisa takšnega poleta, sicer izpostavlja, da se je v službo vozila s kolesom in mestnim avtobusom, z avtomobilom pa šele, ko je morala biti dosegljiva na klic. Ter dodaja, da si ni nikoli mislila, da se bo morala ukvarjati z vladnim falconom.

"Pa čeprav je bilo vse zakonito, skladno s podzakonskimi akti, pravilnikom o mednarodni dejavnosti, dosedanjo prakso in sklepom vlade in čeprav sem opravljala državniško funkcijo," je še poudarila.