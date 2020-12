Zapis v reviji Demokracija o večvrednosti bele rase in 'odstranitvi plevela'

Če je to storjeno z objavo v sredstvih javnega obveščanja ali na spletnih straneh, se kaznuje tudi odgovorni urednik oziroma tisti, ki ga je nadomeščal. V tem primeru je za zapis potencialno kazensko odgovoren tudi Jože Biščak , odgovorni urednik Demokracije. Ta je sicer na Twitterju objavil: "Mi pravi znanka iz Mercatorja: Gospod Biščak, še noben ponedeljek nismo prodali toliko izvodov Demokracije," in se zahvalil za "reklamo" vsem uporabnikom tega družbenega omrežja, ki so na zapis opozorili. "Če nam danes reklamo naredi še RTV Slovenija, utegne biti ta številka razprodana. I love you! " je objavo zaključil.

V kazalu so Presežke 5 pri Demokraciji sicer označili za gloso. Po definiciji je glosa kratek članek, ki navadno duhovito obravnava kaj aktualnega. O duhovitosti pri tem zapisu ne moremo govoriti. Kot so zapisali z uradnega profila Društva novinarjev Slovenije, je "objava tega rasističnega zapisa zrela za pritožbo na Novinarsko častno razsodišče, a verjetno tudi za kazensko ovadbo po 297. členu KZ".

Za odziv na ta zapis smo zato prosili tudi stranke SMC, NSi in DeSUS, ki s stranko SDS oblikujejo koalicijo. Odgovorov še nismo dobili, se je pa odzval minister za javno upravo iz vrst SMC, Boštjan Koritnik, ki je zapisal: "Sicer nisem prvič zaznal celjenja travm in nizke samopodobe z rasizmom. A me šokira troje: da to ni stvar nazadnjaške preteklosti, da se za to zlorablja krščanstvo in da se nekaj takega objavi v kateremkoli mediju (tokrat v Demokraciji). Vse to je nesprejemljivo in zame zavržno."

"Jezus je bil vsekakor bolj podoben današnjim beguncem kot pa kakim belcem"

V nadaljevanju zapisa je zaslediti tudi, da je bil Jezus bel. "Z razlogom. Ni bil črn, niti rumen," še piše avtor. Za odziv smo se med drugim obrnili tudi na Judovski kulturni center, ki deluje v Ljubljani. Direktor centra Robert Waltl je namreč eden izmed snovalcev vsakoletnega festivala Hiša strpnosti. Namen festivala je spodbujati družbo k razmišljanju in ustvarjati bolj strpno družbo, revija Demokracija pa, tako Waltl, slovi po razpihovanju rasizma, antisemitizma, mizoginije in homofobije ter širjenju vsakovrstnih teorij zarot.

"Sicer pa avtor izkazuje tudi svoje neznanje – hudo se namreč moti glede Jezusa Kristusa: bil je Jud, in je bil vsekakor veliko bolj podoben današnjim beguncem z Bližnjega vzhoda kot pa kakim "belcem", kot razume nesrečni avtor," je še komentiral Waltl.

Odzvala se je tudi opozicijska stranka Levica – zapisali so, da pričakujejo, da se z zapisi ne bomo ukvarjali le mi, mediji, temveč tudi organi pregona, kar predvideva tudi Kazenski zakonik in že omenjeni 297. člen.