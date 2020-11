Zapisnik: 'Glavna težava je, da želi Nakvis Novi Univerzi odvzeti akreditacijo'

Jambrek pa je včeraj vse to zanikal. Da njegov obisk pri ministrici "nima zveze s 57. členom PKP, niti z besedico ni bil na tem srečanjem in na tej strokovni pravni debati omenjen ta člen". Njegova zasebna univerza pa da izpolnjuje vse pogoje za akreditacijo.

Razkrivamo vsebino zapisnika ministrstva za šolstvo z enournega lobističnega stika solastnika zasebne Nove Univerze Petra Jambreka in rektorja Mateja Avblja s šolsko ministrico Simono Kustec , z dne 27. oktobra. Namen je razviden že v prvem stavku: "Glavna težava je, da želi Nakvis Novi Univerzi odvzeti akreditacijo. Nakvis - težava v pozivu naj se razpustijo," so zapisali v zapisniku.

Danes Jambrek pred kamero ne želi, pisno pa še naprej vztraja: "O tem ni bilo izrečene niti besedice na sestanku 27. oktobra pri ministrici."

A zapisnik pravi drugače. Da so govorili o vprašanju študijskih programov za delovanje univerze po 14. členu spremenjenega zakona in da je bila izražena prošnja za ukrepanje čim prej, uato da se podaljša akreditacija. "Člen, ki mu bo navrgel na mesec 175 tisoč evrov našega javnega denarja, na leto pa dva milijona našega javnega denarja," o tem pravi poslanka Levice Nataša Sukič.

Jambrek pa pisno vztraja: "Nova Univerza se ni zavzemala za odlog izvajanja 14. člena zakona, natančneje - preverjanja izpolnjevanja pogojev, ki jih ta člen ureja. Pač pa se je nasprotno zavzemala za strokovno, nomotehnično in pravno pravilno - torej zakonito razlago veljavnih zakonitih pogojev." In še, da je bil Nakvis tisti, ki je 57. člen predlagal in zagovarjal.