Zaplet pri razrezu mest v DZ: SDS protestno brez svojih kandidatov

Po prvotno predlaganem razrezu bi namreč poslanski skupini SDS pripadlo šest predsedniških mest v odborih, poslancem NSi pa dve. A je začasni vodja poslanske skupine NSi Jožef Horvat predlagal dopolnilo, po katerem NSi pripada še tretje predsedniško mesto, in sicer v komisiji za nadzor javnih financ, ki je bilo sprva namenjeno poslanski skupini SDS. Ob tem so se v tej poslanski skupini odpovedali trem podpredsedniškim mestom v delovnih telesih, je pojasnil Horvat. Spomnil je še, da mesti predsednikov v komisiji za nadzor javnih financ in komisiji za nadzor obveščevalnih in varnostnih služb pripadata opoziciji, po njegovih besedah pa bi bilo korektno, da si opozicijski SDS in NSi vodenje teh komisij razdelita.

Kolegij predsednice DZ Urške Klakočar Zupančič je imel danes na mizi predlog odloka o ustanovitvi in nalogah delovnih teles DZ. Po predlogu, o katerem bo DZ glasoval na izredni seji v sredo, bo v DZ še naprej delovalo 21 delovnih teles, od tega osem komisij in 13 odborov. Medtem ko pri potrditvi tega predloga v poslanskih skupinah ni bilo zadržkov, pa se je zapletlo pri potrjevanju sklepa o določitvi števila mest poslanskih skupin v delovnih telesih zbora in o določitvi poslanskih skupin, ki jim pripadajo mesta predsednikov in podpredsednikov delovnih teles.

S takšnim predlogom pa se niso strinjali v SDS. Kot je opozorila vodja poslanske skupine Jelka Godec, namreč ta ni v skladu s poslovnikom DZ in dogovorjenim razrezom, saj se število predsedniških mest, ki pripadajo SDS, zmanjša na pet, čeprav naj bi jih imeli šest. Potem ko so v vseh poslanskih skupinah z izjemo SDS dopolnilo NSi potrdili, je Godčeva napovedala vložitev dopolnila, s katerim bi se poslanska skupina SDS odpovedala vsem predsedniškim in podpredsedniškim mestom v delovnih telesih. A je po odmoru pojasnila, da dopolnila ne bodo predlagali, bodo pa nasprotovali sklepu, ki po njenih besedah predstavlja kršitev poslovnika. V SDS so zato glasovali proti sklepu, podprli pa so ga v poslanskih skupinah Svoboda, SD, Levica in NSi.

Po seji kolegija pa je Godčeva napovedala, da v SDS na predsedniška in podpredsedniška mesta ne bodo predlagali svojih kandidatov. To bi sicer morali storiti do srede do 10. ure, saj bo o predlogu sklepa o imenovanju predsednikov in podpredsednikov delovnih teles DZ odločal na izredni seji.

Po danes sprejetem razrezu bo sicer Svobodi pripadlo devet predsedniških mest, SDS pet, NSi tri, SD dva in Levici eno. Predsedniško mesto v komisiji za narodni skupnosti pa pripada enemu izmed poslancev manjšin.