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Slovenija

Zapleti glede plovbe po Soči: Občine v sporu zaradi dovolilnic

Kobarid, 06. 06. 2026 19.48 pred 1 uro 1 min branja 1

Avtor:
Mateja Poljšak Čuk
Plovba po Soči

Pri uvajanju enotne dovolilnice za plovbo po reki Soči, ki bi stala 15 evrov, se spet zapleta. Ne more biti celotno Posočje talec enega človeka, pravi kobariški občinski svetnik Branko Velišček, ki je v imenu občinskega sveta z bovškim in tolminskim županom podpisal sporazum o enotni dovolilnici za plovbo po Soči, njeno izvajanje pa je ustavil kobariški župan Marko Matajurc.

Soča Posočje dovolilnica turizem rafting

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06. 06. 2026 20.56
če bi ble dovolilnice zastonj ne bi bilo nobenega spora ...
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