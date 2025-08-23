Svetli način
Naslovnica POP 30 SlovenijaČrna kronikaTujinaDejstvaTuja scenaVeriga dobrih ljudiČas za zemljoCesteTV spored Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoZnanost in tehnologijaFokusInšpektorSvet Šport Liga prvakovNogometMotoGPKošarkaBorilni športiKolesarstvoZimski športiDrugi športi POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti POPKAST PolitikaGospodarstvoŠportZabavaOstalo Vreme Radarska slika padavinVreme v gorah SlovenijaTujinaČrna kronikaDomača scena Sveže TrenutnoPred enim letomPred petimi letiPred desetimi leti TV oddaje Ljubezen po domačeMasterChefPrijavi se Voyo
Slovenija

Cenejši posegi v tujini: posledice so lahko katastrofalne

Ljubljana/London, 23. 08. 2025 13.22 | Posodobljeno pred 35 minutami

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 3 min
Avtor
Tjaša Dugulin , K.H.
Komentarji
9

Presaditev las, povečava prsi, dvigi zadnjice in zobna protetika. Zaradi krajših čakalnih vrst in ugodnejših cen se veliko ljudi odloča za te posege v tujini. Operacije pa se nemalokrat končajo z zapleti, iznakaženostjo in celo smrtjo. Britanska vlada je zdaj zagnala posebno kampanjo in pri tem ji pomagajo spletni vplivneži, ki delajo v zdravstvu. Ljudem svetujejo, naj razmišljajo dlje od privlačnih paketnih ponudb, ki spominjajo skoraj bolj na počitnice kot na zahtevno operacijo. Predvsem pa naj dobro premislijo, kaj bodo storili v primeru zapletov, saj je posledice pogosto težko ali celo nemogoče popraviti.

Leah Matthews iz Združenega kraljestva se je po obsežnem hujšanju odločila za korekcijo trebuha, rok in prsi v Turčiji. Po prestanih operacijah pa šok: "Nič ni bilo simetrično. Liposukcija je bila narejena na eni strani telesa, na drugi pa ne, brazgotine so neenakomerne, popek sploh ni na sredini in imam zavihke kože tam, kjer ne bi smelo biti. Mislim, da imam manj rada svoje telo kot takrat, ko sem bila močnejša," je dejala za BBC

Močno so jo pretresli tudi posnetki iz operacijske dvorane. "Ženska, ki mi je namestila cev v grlo, je bila v jopici, nosila je uro in elastiko za lase. Ni imela ustrezne zaščitne obleke," je zgrožena.

Da bi bilo takšnih nesrečnih izkušenj čim manj, na Otoku nagovarjajo k previdnosti s pomočjo zdravstvenih TikTokerjev. "Preden odhitiš na operacijo, sploh v tujino, se pogovorimo o tveganjih. Če se sliši predobro, da bi bilo res, ponavadi tudi je," na svojem profilu svetuje Marley Hall, ena od vplivnic, ki na svojem TikToku ozavešča o zdravju, predvsem babištvu. 

Poseg v tujini, ki se je ponesrečil
Poseg v tujini, ki se je ponesrečil FOTO: TikTok

Tuji ponudniki s privlačnimi oglasi sicer že leta mamijo tudi slovenske paciente, pravi specialist plastične, rekonstruktivne in estetske kirurgije, Uroš Ahčan. "Nekaj so cene, nekaj so všečne slike, ki jih vidijo na medmrežju, ki so lahko obdelane z umetno inteligenco, ali računalniške simulacije – to sploh ni pravi rezultat," opozarja.

In po posegih v tujini – predvsem Turčiji – se je nanj obrnilo že veliko pacientk z zapleti, pravi. "Od razprtja ran, okužb, hudih krvavitev. Počutijo se prevarane, so zadržani, ne želijo se izpostavljat javno, ker je za njimi slaba zgodba. Že tako dobijo etikete," pripoveduje, a dodaja, da v resnici ti ljudje potrebujejo pomoč.

Mnogi se onkraj meje odpravijo tudi po nove zobe. Najpogosteje na Hrvaško, v Srbijo, Bosno in Hercegovino, Turčijo in Bolgarijo. Najpogostejše težave, s katerimi se vračajo, pa: "Bolečina, posledično je to zaradi nekega vnetja, kasneje je lahko oteklina in pa seveda kaki prelomi, izpadi protetičnih konstrukcij. S tem pacientom nastajajo težave ne samo pri govoru, žvečenju, ampak pogosto tudi estetsko," pravi Čedomir Oblak, specialist stomatološke protetike. 

Po besedah protetika Oblaka v želji po hitro narejenih in cenejših protezah oziroma implantatih pacientom pulijo tudi zdrave zobe, zdravljenje zob in parodontalnih tkiv pa izpuščajo. Ker saniranje težav običajno zahteva več obiskov, se ljudje po pomoč nato raje zatečejo v Sloveniji, kar je za domače strokovnjake, ki ne vedo, kaj so pacientu naredili v tujini, toliko bolj zahtevno.

Strokovnjaka zato pacientom svetujeta, naj se dobro pozanimajo, kakšen poseg je sploh primeren zanje, kje bodo operirani, kakšna je izobrazba kirurga in kakšne materiale bodo uporabili. A Ahčan priznava, da je laikom v praksi to velikokrat težko. "Ko se dobimo na različnih kongresih, se strokovnjaki veliko o tem pogovarjamo, ker je tudi veliko smrtnih žrtev, ljudje pridejo celo brez določenega organa s take poti, tako da to je svetovni problem. Zato različne resne države uvajajo določeno zakonodajo, ki bi to preprečevala oziroma ljudi na nek način vsaj izobrazila, naj bodo previdni," pravi Ahčan. 

Pacienti morajo prav tako razmisliti, kaj bodo storili v primeru zapletov, poudarjata sogovornika in kako bodo – zlasti po dentalnih posegih – vzdrževali oskrbo. Če ima kdo slabo izkušnjo z medicinskim turizmom in težave, pa se po besedah Ahčana lahko obrne na združenje plastičnih in estetskih kirurgov – tudi anonimno.

lepotni posegi zapleti tujina estetski posegi zobozdravstvo
Naslednji članek

Kako nabrati dovolj korakov na dan, če ves dan preživite v pisarni?

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
  • 16
  • 17
  • 18
  • 19
  • 20
KOMENTARJI (9)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
sikspack
23. 08. 2025 13.59
naravna selekcija
ODGOVORI
0 0
ptuj.si
23. 08. 2025 13.57
Resnica boli ,a ne svobodnjaki???
ODGOVORI
0 0
suleol
23. 08. 2025 13.56
pa zobarija, pri nas so kao mosticki drazji, seveda vam pri nas naredijo zobe ki zgledajo naravne oblike, normalne barve, med tem ko v bih nardijo kot plosce v ustih brez razmakov da se vidi s kilometra da so umetni za 1k cenej no tnx
ODGOVORI
0 0
Actual Asparagus
23. 08. 2025 13.55
Nič ni bolj katastrofalno kot imet "ovega" človeka za predsednika vlade.
ODGOVORI
0 0
suleol
23. 08. 2025 13.53
a bojo zenska pocas dajele da moskim vsaj po vecini te plasticne zenske pocas niso vec vsec
ODGOVORI
0 0
tvojavest
23. 08. 2025 13.50
+2
zavajanje ljudi!! za turke je turško zdravstvo dobro za slovence ne...za hrvate je hrvaško zdravstvo in zobozdravstvo dobro za slovence ne...a tudi tuji mediji pišejo za slovensko zdravstvo da je za tujce ki jih zdravimo v sloveniji zdravstvo zanič??? ne zavajajte in ne lažite samo z namenom zastraševanja ljudi!! naj se pa posegi pri naj pocenijo pa ne bo odhodov v tujino (pa čeprav v tujini dela več slovenskih zdravnikov kot pa doma)....
ODGOVORI
2 0
assassin911
23. 08. 2025 13.48
+2
Svoboda govora ne obstaja če se pove resnico o svobodi?
ODGOVORI
3 1
Capri
23. 08. 2025 13.56
nimaš pojma kaj je resnica
ODGOVORI
0 0
USAisGreat
23. 08. 2025 13.40
+1
:))) slovenskim ni za zaupati!!!
ODGOVORI
2 1
Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoFinanceZnanost in tehnologijaČas za ZemljoVeriga dobrih ljudi
Šport NogometLiga prvakovLiga EvropaMotoGPKošarkaZimski športiBorilni športiDrugi športiŠportne serije
POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti
TV oddaje Ljubezen po domačeMasterChefPrijavi seTop pop video
Ostalo VremeCesteSvežeTV sporedVoyo
ISSN 1581-3711
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Kariera Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Spored oddajanih avtorskih del Uporaba umetne inteligence
24ur.com
ISSN 1581-3711 © 2023
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1110