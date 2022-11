Zapleti po operaciji s prsnimi vsadki: 'Moje telo se je res borilo'

Veliko oprsje je bila Anjina dolgoletna želja, po petih letih od uresničene želje pa so njene prsi prekrite s šivi, obvezni del obleke pa pooperativni nedrček. Poseg, za katerega se je odločila zaradi želje po povečanju samozavesti, se je spremenil v njeno največjo nočno moro.

"Vsakič, ko sem se pogledala v ogledalo, je nekaj manjkalo, in to so bile prsi," je začela razlagati. Po operaciji ji je oprsje zavidalo kar nekaj deklet in žensk, a kmalu je spoznala, da odločitev morda ni bila najboljša. Po dveh letih od operacije so se namreč začele pojavljati angine, bolečine v kosteh, vaginalna vnetja, kandida, glavoboli, celo odprte rane in ostre bolečine v prsih, zmanjkovalo ji je sape, bila je tudi na bolnišničnem zdravljenju, je naštevala.

"Lahko se pojavi asimetrija, lahko se pojavi skrčenje ovojnice, kar spremeni obliko, lahko se pojavi oteklina, dolgoročna bolečina," pa simptome opisuje plastični kirurg Peter Zorman. Anji so se po operacije naredile štiri ovojnice. "Kar pomeni, da se je moje telo res borilo. To se je vse prilepilo na moja pljuča, rebra in mišico," opisuje Anja.