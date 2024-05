Zapleti pri cenitvah: morali se bodo izseliti, a ne vedo, kaj bodo lahko zgradili

Aprila so cenilci obiskali Struge, da bi opravili cenitve 20 hiš. Ocena bi morala biti znana do konca maja. A danes, na zadnji majski dan višine cenitve Paul Orešnik, eden izmed prebivalcev prizadetih Strug, še vedno ne pozna. Boštjan Šefic, vodja Službe za obnovo po poplavah pojasnjuje, da se je zapletlo pri strokovnih podlagah, ki jih potrebuje državno tehnična pisarna, da lahko pripravi strokovna mnenja in da se potem spelje ta postopek.

Strokovne podlage vodarjev so bile nepopolne in dopolnitve so močno pritisnile na zavoro. Vendarle pričakujemo v zelo kratkem času tudi končne strokovne podlage in tudi sem še enkrat naročil, tudi vodji državno tehnične pisarne, da vse kar je odprtih vprašanj v zvezi s tem ekspresno rešijo z direkcijo za vode, pravi Šefic.