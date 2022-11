Zapleti pri cepljenju: do odškodnine odslej hitreje?

Na ministrstvu so spomnili, da sta bila pravica do odškodnine in postopek za uveljavljanje pravice predpisana z interventnim Zakonom o dodatnih ukrepih za preprečevanje širjenja, omilitev, obvladovanje, okrevanje in odpravo posledic covida-19, ki je začel veljati 30. decembra 2021.

Skladno s tem so osebe, ki so bile cepljene s cepivom proti covidu-19 ali zdravljene z zdravilom za zdravljenje covida-19 oziroma družinski člani, v primeru smrti cepljenih ali zdravljenih oseb na ministrstvo za zdravje od januarja letos lahko vložile vlogo za priznanje pravice do odškodnine za škodo na zdravju ali zaradi smrti.

V začetku novembra pa je začela veljati sprememba interventnega zakona, ki administrativno poenostavlja postopek za vlagatelje zahtevka in obravnavo vlog.

"Ministrstvo za zdravje je že začelo izvajati aktivnosti v skladu s spremembo interventnega zakona. Vlagatelji bodo odgovore prejeli najkasneje v začetku naslednjega leta," so še sporočili z ministrstva.