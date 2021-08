Zapleti pri dobavi in reklamaciji izdelkov in storitev – kaj storiti?

Na Zvezi potrošnikov Slovenije (ZPS) so v zadnjem letu opazili porast primerov, ko je podjetje zamujalo z dobavo izdelka ali pa z izvedbo del. Zanimalo nas je, kako je z dobavnimi roki izdelkov, ki jih naročimo pri velikih trgovcih ali pri manjših zasebnikih, ki se običajno ukvarjajo z izdelavo zgolj določenih artiklov, denimo mizarjih. Tako eni kot drugi ob naročilu povedo, kako dolgo bo treba čakati na določen proizvod: kavč, kuhinjo, stole, mizo itd. Ob tem jim mora potrošnik nakazati določen avans, ki se giblje med 20 in celo 100 odstotki cene. Ali je določeno, kako visok avans lahko pobere trgovec ali izdelovalec in ali je ta avans tudi garancija, da bo do določenega roka izdelal oziroma kupcu dostavil izdelek? Na ZPS so razložili, da višina avansa zakonsko ni določena, potrošniku pa še ne zagotavlja, da bo podjetje pogodbeno dogovorjeno obveznost izpolnilo v roku: "Avans je namreč predplačilo, velja za sestavni del ponudbe, ki jo podjetje oblikuje prosto."

Kako pa ravnati, ko sta stranki določili dobavni rok in je ta že zdavnaj potekel? Na ZPS so pojasnili, da potrošnik takrat, ko ob sklepanju pogodbe ne seznani prodajalca, da je pravočasna dobava blaga bistvena sestavina pogodbe (najbolje, da to navedeta v prodajni pogodbi), ne more takoj odstopiti od prodajne pogodbe. Lahko pa ukrepa po določenem postopku.

Pogodbeno razmerje med kupcem in prodajalcem ureja Zakon o varstvu potrošnikov (ZVPot), ki je glede na Obligacijski zakonik specialni zakon. Zakonske dolžnosti prodajalca in pravice potrošnika o izpolnitvi obveznosti iz prodajne pogodbe so odvisne od tega, na kakšen način sta se dogovorila o roku dobave naročenega blaga.

Koliko časa lahko zamuja, ne da bi o tem obvestil kupca, in koliko časa lahko podaljšuje dobavo, če potrošnika obvesti in mu pojasni, zakaj izdelka ne more dostaviti v dogovorjenem roku? Pri tem predpostavimo, da je kupec že poravnal celotno kupnino oziroma jo je pripravljen plačati dan pred dostavo, kakor je pogosto v praksi.

Če izvajalec del ne obvesti potrošnika, da so se materiali podražili in bo zato končni račun višji, ne more zahtevati višjega plačila.

Če prodajalec niti v dodatnem roku ne dobavi blaga, lahko kupec odstopi od pogodbe. To stori tako, da napiše izjavo, iz katere mora na jasen in nedvoumen način izhajati, da prodajna pogodba zaradi odstopa preneha. Pogodba namreč ne preneha veljati sama od sebe, ampak šele takrat, ko so izpolnjeni zakonsko določeni pogoji.

Prodajalec dobavi blago z zamudo, potrošnik pa lahko od njega zahteva odškodnino za škodo, ki je nastala zaradi zamude. Pri tem velja enako, kot smo zapisali za primer odstopa od pogodbe, torej da mora kupec prodajalcu dokazati odškodninsko odgovornost. Če sta se dogovorila in v prodajni pogodbi določila kazen za zamudo, jo kupec lahko uveljavlja le, če so izpolnjene zakonske predpostavke za pridobitev pravice do pogodbene kazni. "Pri tem opozarjamo, da mora potrošnik pogodbeno kazen za zamudo uveljavljati pravočasno, to je najpozneje ob izpolnitvi pogodbe – dostavi blaga," so možnosti, ki jih lahko izkoristi potrošnik, opisali na ZPS.

Ko pogodba preneha veljati, sta obe stranki prosti obveznosti, vendar mora prodajalec kupcu plačati odškodnino za nastalo škodo, ker ni izpolnil svoje obveznosti. Kupec pa mora prodajalcu dokazati odškodninsko odgovornost. Potrošnik se težavam z dokazovanjem odškodninske odgovornosti izogne, če sta stranki v pogodbi zapisali, kakšna bo kazen za neizpolnitev pogodbe – to je plačilo določenega zneska. V tem primeru ni treba kupcu dokazovati niti nastanka niti višine škode, saj obstoj škode ni pogoj za pravico do izplačila pogodbene kazni. Če je prodajalec plačilo že prejel, ga mora vrniti in plačati obresti od dneva, ko ga je prejel.

Kaj pa lahko naredi potrošnik, če se mu prodajalec po preteku dobavnega roka niti ne oglaša več? Če podjetje niti v dodatnem roku, ki mu ga postavi potrošnik, ne izpolni svoje obveznosti, lahko potrošnik, kot smo že zapisali, od pogodbe odstopi. "Podjetje pa mu mora nemudoma vrniti vsa opravljena plačila. Če tega ne stori, lahko zoper njega ukrepa tržni inšpektorat," so pojasnili na ZPS.

Ali lahko prodajalec kasneje dvigne ceno zaradi zvišanja cen materialov?

V zadnjem času se je na trgu podražilo kar nekaj gradbenih materialov, kar zvišuje tudi ceno končnih izdelkov. Najbolj so poskočile cene plastičnih in kovinskih materialov, tudi do 40 odstotkov. Armaturno železo se je denimo podražilo za dvakrat. Dvignile so se tudi cene opečnih in cementnih izdelkov ter kamenin in keramike.

Zanimalo nas je, kako ravnati, če se cene materialov podražijo, potem ko sta se prodajalec in kupec že dogovorila o roku dostave oziroma izvedbi storitve in je kupec že plačal avans. Recimo, da se se z zasebnikom dogovorimo, da bo kupil in za nas položi mavčne plošče za suhomontažno gradnjo. Spiše predračun, ki ga deloma ali v celoti plačamo. Nato nam zasebnik, preden pride opravit delo, reče, da so se mavčne plošče podražile in bo zato račun višji. Ali nam lahko zaračuna več?

Po besedah ZPS podjetje zavezuje cena, ki je veljala ob sklenitvi pogodbe. Če se kupec in izvajalec o ceni dogovorita brez izrecnega jamstva in se med delom izkaže, da je prekoračitev cene neizogibna, mora izvajalec takoj, ko ugotovi, da bo izračun prekoračen, o tem obvestiti potrošnika. "Če tega ne stori, ne more zahtevati višjega plačila," so poudarili.