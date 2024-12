Zapleti pri imenovanju novega guvernerja Banke Slovenije

Predsednica države kandidata predlaga, poslanci v državnem zboru ga z glasovanjem imenujejo. Da ne bo zgolj posrednica, naj bi bilo stališče predsednice Nataše Pirc Musar, po naših informacijah je to poslancem dejala včeraj na delovnem kosilu.

Predsednico naj bi zmotilo, da je, še preden je končala pogovore z morebitnimi kandidati, od medijev izvedela, da ima Saša Jazbec podporo največje stranke. "Naša podpora gre v smer, da bi imeli prvo damo na čelu banke Slovenije," je dejal premier Robert Golob. "Znotraj skupine EURO, kjer je 20 guvernerjev, ni niti ene guvernerke," je povedal Klemen Boštjančič.

Predsednica bo zdaj poiskala svojega kandidata, s tem ubira podobno pot, kot pred leti Janez Drnovšek. Takrat je državni zbor zavrnil dva njegova predloga, uspel je s tretjim. Ali bo koalicija zavračala nove predloge predsednice, ni jasno, odločitev predsednice so namreč pospremili precej zadržano. "Ko bomo imeli novo ime, bo sledil nov krog pogajanj. Ne pogajanj, dogovarjanj. Tako s predsednico, kot znotraj poslanske skupine, kot v koaliciji," je povedala Nataša Avšič Bogovič.

"Zdaj počakamo prvo na ime, ki bo prišlo do vodij poslanskih skupin," pa je povedal Damjan Zrim. "Mislim, da moramo v tem trenutku malo strezniti glave in skupaj najti neko srednjo pot med tem, kako vidi predsednica republike ta postopek in kako bi si ga recimo želela izpeljati koalicija in najti neko rešitev, ki bo ustrezna," je še zaključil Matej T. Vatovec.