Zapleti s 'štajerko': računska napaka ali nedovoljena sprememba cene?

Klasični prometni kolaps v najbolj obremenjenih konicah, ko mimo Domžal na ljubljansko obvoznico vsak dan pripelje več kot 60 tisoč vozil, naj bi se umiril po preureditvi štajerske avtoceste iz dve v tripasovnico.



Načrtovana je obnova dotrajanega vozišča, preureditev odstavnega pasu v širši tretji vozni pas - posledično bodo širili nasip na katerem je avtocesta. Rekonstruirali pa bodo tudi avtocestni priključek Sneberje.

Razpis za gradbena dela je bil objavljen v začetku decembra, začetek del pa je bil predviden za to pomlad. Prispele so tri ponudbe. Konzorcija CGP Novo mesto s Pomgradom za slabih 100 milijonov evrov; Mapri Proasfalt s partnerjema Garnol in Markomark Nival za dobrih 100 milijonov; Zadnja ponudba - Gorenjske gradbene družbe in Kolektorja pa je bila izločena, saj je presegala zagotovljena sredstva.



Dars je izbral najcenejšega ponudnika - a še pred tem so ugotovili, da je bila v njihovi ponudbi napaka v ceni - pri eni od postavt bi morali vpisati negativni predzank, kar pomeni, da bi se znesek od skupne cene moral odšteti in ne prišteti.

In če so lani na Darsu izločile najcenejšega ponudnika, ker je bila cena zapisana s štirimi namesto z dvema decimalkama, so tokrat odločili, da bodo konzorciju z vodilnim CGP , ki ga obladuje Dari Južna, omogočili popravek napake.

Za razumevanje - po oddaji ponudbe je dovoljeno popravljati le računske napake - vsi drugi posegi v ceno so prepovedani. Prav v tem je jedro pritožbe drugega, neizbranega ponudnika, ki Darsu očita, da je dovolil nedovoljeno spreminjanje cene.



Ko so v Darsu ponovno preučili dokumentacijo, so zapisali sledeče: "Kot izhaja iz poziva /.../ je naročnik izvedel računsko kontrolo ponudbe /.../ in ugotovil računsko napako /.../ je naročnik izbranega ponudnika pozval, da poda pisno soglasje k popravku računske napake."

Vse skupaj je pristalo na mizi Državne revizijske komisije, ki bo imela končno besedo, kdo ima prav. Nihče od slednjih ni želel stopiti pred naše kamere. Spomnimo, CGP je gradil tudi Darsovo poslovno stavbo, ki se je s prvotnih 19 milijonov podražil na 28 milijonov evrov.





Dars je širitev štajerske avtoceste sprva načrtoval že leta 2022, vendar je ARSO odločil, da je potrebna presoja vplivov na okolje. Zeleno luč so pristojni prižgali lansko poletje. Gradbena dela pa bi se že morala začeti.



Prenovili bodo 14,8 kilometrov smernih vozišč in 1,7 kilometrov priključkov. Čez palec to pomeni, da bo en kilometer širitve avtocest stal dobrih šest milijonov evrov.