Zapor ga je streznil

Da je šlo za uboj 63-letnega znanca je na koncu sklenilo sodišče in ga poslalo v zapor. V kazen so mu všteli še eno tatvino in eno preprodajo marihuane in mu skupno izrekli 18 let zapora, od katerih je prestal že osem let. "Bil sem pijan, zelo, zelo pijan, ko sem ga povozil, in moja napaka je bila, da po dogodku zadeve nisem prijavil, da nisem ravnal prav," mi je povedal o smrti znanca, a več ni želel povedati.

37-letni obsojenec v celjskem zaporu želi zaživeti drugače. FOTO: Sara Volčič icon-expand

18 let zapora, ko ima človek zunaj tri šoloobvezne otroke, ni enostavna stvar. Zaveda se, kako težko je otrokom. In ravno otroci so zdaj njegova največja motivacija, da kaznivih dejanj, ki jih v njegovem življenju ni bilo malo, ne bo ponavljal. Kot boste videli v novi kriminalni zgodbi v oddaji Svet na Kanalu A, je v kriminalna dejanja zašel že kot mladoletnik, predvsem je šlo za kraje. Kasneje je bil v različnih zaporih, a nič ga ni spametovalo. "Danes sem drugačen človek. Zapor me je streznil. Prej sem pil preveč alkohola, močno sem pretiraval. A ko te otroci začnejo spraševati, kdaj boš prišel iz zapora, tedaj se človek zamisli," je dejal obsojenec, ki se je v zaporu izkazal tudi v mizarski delavnici. V okviru Javnega gospodarskega zavoda (JGZ) Rinka pod vodstvom inštruktorja izdelujejo različno pohištvo za podjetja, državne organe in tudi fizične osebe. "Ko pridejo k nam, so večinoma brez delovnih navad. Inštruktorji se z njimi ukvarjajo, jih vsega naučijo, potem pa je odvisno; nekateri obsojenci začnejo zelo hitro samostojno delati, nekateri pa potrebujejo več časa," nam je povedal direktor JGZ Rinka Aleš Kumperger.

Obsojenci in priporniki izdelujejo leseno pohištvo. FOTO: Sara Volčič icon-expand

Ob našem obisku so ravno končali garnituro garderobnih omar za zasebnega naročnika ter precej okroglih lesenih miz, so pa že dobili prvo pošiljko bukovega lesa, iz katerega bodo izdelali postelje za nov moški zapor, ki raste v ljubljanskih Dobrunjah. 37-letni obsojenec, ki v zaporu ni tujec, se je veliko naučil, tudi skromnosti. Zdaj v zaporu pridno dela, da zasluži tistih nekaj desetakov, ki pa imajo večjo vrednot kot nekoč tisoč evrov zunaj zapora. "Vsak mesec dam otrokom vsakemu po 10 evrov, ko me obiščejo, da si nekaj malega lahko privoščijo, in imam ob tem malo boljši občutek, da jim lahko tudi jaz kaj podarim," je povedal.

150 zaprtih oseb dela v različnih dejavnostih JGZ Rinka. FOTO: Sara Volčič icon-expand