Slovenija

Zapor v Dobrunjah zgrajen, nima pa uporabnega dovoljenja

Ljubljana, 18. 08. 2025 17.28 | Posodobljeno pred 1 uro

Avtor
U.Z. , STA
Komentarji
40

Gradnja novega ljubljanskega moškega zapora v Dobrunjah gre počasi h koncu. A se pri tem zapleta, saj ministrstvo za pravosodje že od srede aprila čaka na uporabno dovoljenje. Več bo jasno po 28. avgustu, ko je načrtovan tehnični pregled. Gradnjo novega zapora sicer spremljajo tudi nepravilnosti, povezane z odvažanjem zemljin z gradbišča zapora.

Novi moški zapor v Dobrunjah, ki bo nadomestil neustrezne prostore zapora na Povšetovi ulici v Ljubljani in velja za eno največjih investicij ministrstva za pravosodje v zadnjem desetletju, so začeli graditi jeseni 2022. Zdaj je zapor končan, še vedno pa nima uporabnega dovoljenja, za katero je izvajalec del podal vlogo sredi letošnjega aprila. Vzrok za zamudo pri odločanju je bila nepopolna vloga, saj sta manjkala projektna dokumentacija izvedenih del (PDI) in dokazilo o zanesljivosti objekta (DZO). 

Izvajalec del je zdaj dostavil manjkajočo dokumentacijo, sledil bo tehnični pregled, ki je predviden za 28. avgust, so pojasnili na ministrstvu za naravne vire in prostor. V okviru tehničnega pregleda bo imenovana komisija med drugim ugotavljala, ali je objekt zgrajen v skladu s pogoji in ukrepi, določenimi v gradbenem dovoljenju, ali sta projekt izvedenih del (PID) in dokazilo o zanesljivosti objekta (DZO) izdelana v skladu s predpisi in ali je izvedena minimalna komunalna oskrba objekta, so dodali.

Sklep o imenovanju komisije so posredovali tudi inšpektoratom za naravne vire in prostor, za okolje in energijo, za infrastrukturo ter inšpektoratu za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami.

Gradbišče zapora Dobrunje
Gradbišče zapora Dobrunje FOTO: Luka Kotnik

Poteka več inšpekcijskih postopkov

V zvezi z gradnjo novega zapora pa poteka tudi več inšpekcijskih postopkov zaradi nepravilnosti, povezanih z odvažanjem zemljin z gradbišča zapora, na kar je v zadnjih tednih opozorilo več medijev. Kot so pojasnili na inšpektoratu za okolje in energijo, so prvi inšpekcijski postopek uvedli leta 2023 na podlagi prijave, nove inšpekcijske postopke pa v začetku letošnjega leta na podlagi lastnih ugotovitev. Te so pokazale, da obstaja utemeljen sum, da je bila pri ravnanju z odpadki z gradbišča novega zapora kršena veljavna okoljska zakonodaja, so izpostavili.

Na inšpektoratu so doslej identificirali 34 lokacij, kamor so se vozila večkrat odpravila z gradbišča, kar po njihovih navedbah kaže na sum nezakonitega odlaganja izkopa. Na šestih lokacijah pa je ta sum že potrjen, so dodali.

"Na podlagi podatkov o zgodovini voženj tovornih vozil, ki so prevažala zemeljski izkop z gradbišča, je bila opravljena analiza poti in pogostosti zadrževanja vozil na posameznih lokacijah. Ugotovljeno je bilo, da odpadki niso bili odpeljani k pooblaščenemu prevzemniku, kot je bilo navedeno v evidenčnem listu, temveč so bili odlagani na različnih lokacijah po Sloveniji," so izpostavili.

Na inšpektoratu so do 5. avgusta izdali ureditveno odločbo izvirnemu povzročitelju odpadkov za eno od lokacij, a je zadeva po pritožbi v ponovnem odločanju. Kot poudarjajo, so inšpekcijski postopki v teku, uvedeni pa bodo tudi za preostale lokacije, kjer bo sum nezakonitega odlaganja zemeljskega izkopa potrjen.

Na ministrstvu za naravne vire in prostor inšpekcijskih postopkov v zvezi z gradbenimi odpadki z gradbišča zapora ne komentirajo, saj so ti še v teku. Poudarjajo pa, da samo dejstvo, da je v teku inšpekcijski postopek, "neposredno ne vpliva na postopek izdaje uporabnega dovoljenja".

Je pa gradnja novega ljubljanskega zapora tudi pod drobnogledom organov pregona. Kot so navedli na ministrstvu za pravosodje, so ob zaznavi nepravilnosti z odvažanjem zemljine z gradbišča zapora zadeve predali inšpekcijskim službam, "domnevne nepravilnosti pa smo prijavili tudi organom pregona".

Po pojasnilih ministrstva so za prevoz gradbenih odpadkov z gradbišča zapora pooblastili podjetje CGP, za podizvajalca pa Kolektor CPG. Kasneje sta bila sklenjena še dva aneksa za podizvajalca za zemeljska dela, z enim so imenovali Avtoprevozništvo Antona Grandovca, z drugim pa podjetji HMEZAD-TMT in Pangra.

zapor gradnja dobrunje nepravilnosti uporabno dovoljenje
KOMENTARJI (40)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
mstefancic2
18. 08. 2025 18.34
A lahko v tej državi sploh kaj zgradimo, da ne pade prec sum na korupcijo, pa razni aneks na aneks???
ODGOVORI
0 0
Oliguma
18. 08. 2025 18.32
+2
Kdo še dela zapor zraven AC..kaj , češ lepšega..v parih min..se že s kolegom pelješ po obvoznici..neznano kam..
ODGOVORI
2 0
xoxotox6
18. 08. 2025 18.31
+1
Enostavna rešitev, podpis pogodbe z tretjimi nerazvitimi državami v "regiji" po obsodbi izgon cele družine iz schenhenskega območja in vračilo kriminalcev v otačbino. tako se znebijo 95% kriminalcev in zapori bodo fraj za politično elito???
ODGOVORI
1 0
zmerni pesimist
18. 08. 2025 18.25
+1
Raste pa podpora vladi piše na siol
ODGOVORI
1 0
proofreader
18. 08. 2025 18.21
+7
30.000 novih stanovanj za mlade, so rekli. Potem pa denar porabijo za luksuzni zapor.
ODGOVORI
7 0
Smuuki
18. 08. 2025 18.20
+8
Pol mio za romsko kulturo brez problema za bolne otroke koncerti, zbiranje zamaškov. Koliko bi ministrstvo prispevalo za notrajnsko kulturo?
ODGOVORI
8 0
proofreader
18. 08. 2025 18.15
+11
Golobja vlada ima čisto zgrešene prioritete.
ODGOVORI
11 0
kokicas
18. 08. 2025 18.15
+8
Za tujce gradijo nove zapore in objekte. Bolnišnice in klinike pa ostajajo v takem stanju kot je zapor na Povšetovi
ODGOVORI
8 0
proofreader
18. 08. 2025 18.13
+11
Golob bo po otvoritvi lahko kar tu ostal.
ODGOVORI
11 0
proofreader
18. 08. 2025 18.13
+12
Raje naj se to uporabi za študentske domove, zapornike pa vrne v matične države.
ODGOVORI
12 0
proofreader
18. 08. 2025 18.12
+1
Bravo, Robi.
ODGOVORI
3 2
Castrum
18. 08. 2025 18.12
+9
Pa dobro, a v času te vlade sploh kaj štima???? Grozljivo. Vse razpada. Država pod golobovanjem razpada
ODGOVORI
9 0
Smuuki
18. 08. 2025 18.07
+11
Pa je sploh kakšen projekt čist? Prav v vsakem koraku te vlade je afera. Kakšnim ljudem smo zaupali vodenje države?
ODGOVORI
11 0
Delavec_Slo
18. 08. 2025 18.06
+11
Za zapore je denar, za bolnice pa ne!
ODGOVORI
11 0
Castrum
18. 08. 2025 18.13
+2
Za bolnice je veeeeeč kot dovolj denarja
ODGOVORI
4 2
natas999
18. 08. 2025 18.05
+6
a bo pravočasno?bližajo se volitve in si trenutna vlada že rezervira celice za afterparty
ODGOVORI
6 0
Ricola Swiss
18. 08. 2025 18.04
+5
Za nas iz Dobruške vasi in kuštravca je več kot odličen.
ODGOVORI
5 0
ho?emVšolo
18. 08. 2025 18.01
+5
Glavni zapor bi moral biti narejen po tipskem načrtu že obstoječega zapora v tujini, še posebno če se upošteva ravno, preprosto in obširno zemljišče. Vsak euro, ki so ga vložili v načrt arhitekturnega biroja, je stran vržen denar, s katerim bi lahko postavili še več zaporniških celic.
ODGOVORI
5 0
tornadotex
18. 08. 2025 18.01
+7
To so luksuzni apartmaji...bolano...bolje da bi zgradili 500 stanovanj za mlade družine...Vse tiste, ki pa se gnetejo po zaporih pa napotit na tlako, naj si sami zgradijo lesene lope,gulage,,wc na štrbunk,pa menze pod ponjavo...in nikoli več si ne bi želeli pristati več v zaporu !!!
ODGOVORI
7 0
enapi
18. 08. 2025 17.59
+3
Prefino za kogarkoli.
ODGOVORI
3 0
sikspack
18. 08. 2025 17.59
+4
Baje ma Tina že licenco za opravljanje storitev v tem zaporu.
ODGOVORI
4 0
boslo
18. 08. 2025 18.16
Ima monopol...
ODGOVORI
0 0
