Zapora Celovške ceste se podaljšuje, v ponedeljek nova dela

Dan zatem, 21. julija, pa bodo v sklopu del faze 2.3 za izgradnjo avtocestnega odseka Šentvid–Koseze v delu rekonstrukcije Celovške ceste v veljavo stopile nove začasne prometne ureditve. Te bodo veljale vse do 15. avgusta.

Zaradi gradnje polnega priključka iz avtocestnega predora Šentvid na Celovško cesto v Ljubljani, ki jo vodi Družba za avtoceste v Republiki Sloveniji DARS, je v sklopu del faze 2 predvideno podaljšanje obstoječe začasne prometne ureditve. Direkcija Republike Slovenije za infrastrukturo je sporočila, da se že obstoječe začasne prometne ureditve izgradnje polnega priključka na Celovški cesti podaljšujejo do 20. julija.

V ponedeljek bo tako v veljavi popolna zapora dveh krakov avtocestnega priključka Šentvid, in sicer priključni krak iz avtocestnega priključka (predor Šentvid) na Celovško cesto v smeri proti Medvodam ter avtocestni priključni krak s Celovške ceste v predor Šentvid.

V križišču "Jelen" bo vzpostavljena popolna zapora priključka Kosmačeve ulice (obvoz prek avtocestnih priključkov Ljubljana–Brod in Ljubljana–Šentvid), v križišču "Merkur" bo popolna zapora priključka Gunceljske ceste, v križišču "Galant" pa priključka Prušnikove ulice in priključka Cesta v Hrib. Na odseku od križišča "Galant" do križišča "Jelen" bo na vseh križiščih onemogočeno zavijanje levo v smeri Ljubljane (center).

Promet bo na odseku od križišča "Galant" do križišča "Jelen" po Celovški cesti potekal po enem novem zoženem voznem pasu v vsako smer vožnje. Le na območju od avtocestnega priključka na Celovško cesto (križišče Predor Šentvid) bo v smeri proti Ljubljani promet potekal po dveh zoženih pasovih.