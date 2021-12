Popolne zapore ceste Predel–Bovec bodo voznike jezile še dva meseca

Vsi tisti, ki so pričakovali božično darilo v obliki sproščenega prometa na državni cesti Bovec-Predel, se lahko obrišejo pod nosom. Sanacija brežin bo namesto do predvidenega 23. decembra, trajala vse do konca februarja. Olajšanje so prinesli le prazniki, saj je izvajalec prekinil gradbena dela in promet v tem času poteka izmenično enosmerno. Toda že takoj po novem letu se vračajo popolne zapore in spet bo treba natančno izračunati, kdaj na pot. Cesta čez prelaz Predel bo namreč čez dan odprta le dve uri, pa še to v presledkih. Cesta čez sosednji prelaz Vršič pa je pozimi (večino časa) neprevozna.

Popolne zaustavitve prometa zaradi sanacije brežin se bodo predvidoma vlekle do 28. februarja. Po prvotnih načrtih bi morala zapora trajati do 23. decembra, a so jo podaljšali, ker izvajalec ni mogel izvesti vseh predvidenih zaščitnih ukrepov, so sporočili iz Direkcije RS za infrastrukturo. Med božično-novoletnimi prazniki je izvajalec prekinil gradbena dela, promet pa v tem času poteka izmenično enosmerno. Dela bodo ponovno stekla po novem letu, če bodo vremenske razmere to dopuščale.

V času izvajanja del bo vzpostavljena popolna zapora ceste, in sicer od ponedeljka do petka po enakem urniku, kot do sedaj: - od 7.30 do 11.30

- od 12.00 do 14.30 in

- od 16.00 do 18.00.

V času izvajanja del bo predvidoma do konca februarja spet vzpostavljena popolna zapora ceste, in sicer po enakem urniku kot do zdaj - od ponedeljka do petka med 7.30 in 11.30, 12. uro in 14.30 ter 16. in 18. uro. To pomeni, da bo treba prelaz prečkati še pred pol osmo zjutraj, sicer boste obtičali za celo dopoldne. Šele pred poldnevom bodo imeli vozniki na voljo pol ure, da smuknejo na drugo stran. V svetlem delu dneva bo nato za prečkanje na voljo le še eno enoinpolurno okno. V času popolne zapore bo prehod omogočen le intervencijskim vozilom na nujni vožnji. Ob sobotah in nedeljah bo cesta polovično zaprta, promet bo takrat s pomočjo semaforjev potekal izmenično enosmerno.

icon-expand Bovec je stisnjen na skrajni severozahod Slovenije, poleg dostopa z juga iz Nove Gorice oziroma Idrije je odvisen od dveh gorskih prelazov – Vršiča in Predela. FOTO: Bobo

Izključno ročna dela in helikopterska montaža Na direkciji so sanacijo brežin začeli oktobra, kot so pojasnili, nameravajo v sklopu sanacijskih del na cesti pri trdnjavi Kluže namestiti 11 podajno-lovilnih sistemov v skupni dolžini 407 metrov, dve podajno-lovilni ograji v erozijskih grapah in zaščitne mreže v skupni izmeri 3000 kvadratnih metrov. V sklopu del je izvajalec na zaledni brežini približno 20 do 30 metrov nad cesto že namestil okoli 1300 kvadratnih metrov sidranih visoko nateznih mrež in okoli 1500 kvadratnih metrov heksagonalnih prilagojenih mrež. Na spodnjem nivoju zaledne brežine, približno 30 do 60 metrov nad cesto, so postavili pet podajno-lovilnih sistemov v skupni dolžini okoli 220 metrov. Postavili so tudi začasne palisade z namenom zaščite prometa in ceste v fazi postavitve spodnje linije ograj, so pojasnili na direkciji. Izvajalec večino del izvaja v alpinistični tehniki, kar pomeni izključno ročno delo in helikoptersko montažo. Zimske razmere tako močno vplivajo na varnost delavcev. Zaščitni ukrepi bodo izvedeni v treh linijah, ker pa izvajalec ni mogel izvesti vseh predvidenih zaščitnih ukrepov na prvi liniji, ki bodo ščitili cesto pri izvedbi del v zgornjem nivoju, je popolna zapora ceste Predel–Bovec podaljšana, pojasnujejo na direkciji.

icon-expand Delo na cesti otežuje prometne tokove. FOTO: Bobo

Čez Vršič le, kadar ni snega V času popolne zapore bo dostop na Bovško iz gorenjske smeri omogočen preko prelaza Vršič, dodajo. Ob tem pa voznike opozarjajo, naj prevoznost ceste čez Vršič v času zimskih razmer spremljajo na prometno informacijskem centru (PIC). In prav to je težava - omenjena cesta je pozimi večino časa zaprta. Prelaz je trenutno prevozen samo za osebna vozila, obvezna pa zimska oprema. Toda vremenoslovci že kmalu po novem letu napovedujejo novo snežno pošiljko, ki zelo verjetno lahko najvišji slovenski gorski prelaz lahko spet popolnoma zapre.