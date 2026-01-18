V Novi Gorici: zaprta bo cesta proti Solkanu, prehod le za pešce

Popolnoma bo zaprt del ceste v smeri nekdanje solkanske karavle ter del ceste Ulice Milojke Štrukelj. Promet med Ulico dr. Karla Lavriča in Prvomajsko ulico (v smeri Supernove) bo v času zapore potekal nemoteno, so sporočili z Mestne občine Nova Gorica.
Investitor bo javnost o morebitnih spremembah prometnega režima pravočasno obveščal. Na novogoriški občini vse udeležence v prometu prosijo, da upoštevajo prometno signalizacijo in svoje poti ustrezno prilagodijo.
Obsežna gradbena dela
Zapora bo vzpostavljena zaradi izkopa osrednje gradbene vstopne in izstopne jame za izvedbo del s tehnologijo mikrotuneliranja pod zemljo. Obsežna gradbena dela bodo dolgoročno prispevala zlasti k večji poplavni varnosti mesta, so pojasnili.
Izgradnja odvodnika je dobrih 20 milijonov evrov vreden državni projekt, v sklopu katerega bo zgrajen odvodnik padavinskih voda v Sočo.
