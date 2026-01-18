Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Slovenija Črna kronika Tujina Gospodarstvo Znanost in tehnologija Fokus Inšpektor Svet
Voyo.si
Slovenija

V Novi Gorici: zaprta bo cesta proti Solkanu, prehod le za pešce

Nova Gorica, 18. 01. 2026 09.18 pred 1 uro 1 min branja 1

Avtor:
Ne.M. STA
Nova Gorica

Na križišču med Prvomajsko ulico in Ulico dr. Karla Lavriča v Novi Gorici bodo v ponedeljek predvidoma do konca oktobra vzpostavili delno zaporo zaradi gradnje odvodnika padavinskih voda v reko Sočo. Prehod za avtomobile in tovornjake v smeri Solkana ne bo mogoč, mimo postavljene zapore pa bo stalno omogočen varen obhod za pešce v vse smeri.

Na križišču med Prvomajsko ulico in Ulico dr. Karla Lavriča v Novi Gorici bodo vzpostavili delno zaporo zaradi gradnje odvodnika padavinskih voda v reko Sočo.
Na križišču med Prvomajsko ulico in Ulico dr. Karla Lavriča v Novi Gorici bodo vzpostavili delno zaporo zaradi gradnje odvodnika padavinskih voda v reko Sočo.
FOTO: MO Nova Gorica

Popolnoma bo zaprt del ceste v smeri nekdanje solkanske karavle ter del ceste Ulice Milojke Štrukelj. Promet med Ulico dr. Karla Lavriča in Prvomajsko ulico (v smeri Supernove) bo v času zapore potekal nemoteno, so sporočili z Mestne občine Nova Gorica.

Investitor bo javnost o morebitnih spremembah prometnega režima pravočasno obveščal. Na novogoriški občini vse udeležence v prometu prosijo, da upoštevajo prometno signalizacijo in svoje poti ustrezno prilagodijo.

Obsežna gradbena dela

Zapora bo vzpostavljena zaradi izkopa osrednje gradbene vstopne in izstopne jame za izvedbo del s tehnologijo mikrotuneliranja pod zemljo. Obsežna gradbena dela bodo dolgoročno prispevala zlasti k večji poplavni varnosti mesta, so pojasnili.

Izgradnja odvodnika je dobrih 20 milijonov evrov vreden državni projekt, v sklopu katerega bo zgrajen odvodnik padavinskih voda v Sočo.

nova gorica zapora gradbena dela

Kdo polni blagajne političnih strank?

  • katalog
  • kamin
  • kamera
  • rastlinjak
  • kopalnica
  • generator
  • verige
  • vijačnik
  • omare
  • regal
  • radiator
  • sesalnik
  • dereze
KOMENTARJI1

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
profi
18. 01. 2026 11.00
Odstranite semaforje in napravite krožno križišče obenem,da ne bodo strokovnjaki čez leto dni spet kopali.
Odgovori
0 0
bibaleze
Portal
Tuširanje otrok: Ali je res potrebno vsak dan?
Pasivnost najstnikov ni lenoba, je sporočilo
Pasivnost najstnikov ni lenoba, je sporočilo
Kako mati in oče pomagata otroku pri obvladovanju čustev
Kako mati in oče pomagata otroku pri obvladovanju čustev
5 zimskih pravil Skandinavcev za srečne otroke
5 zimskih pravil Skandinavcev za srečne otroke
zadovoljna
Portal
Cora Schumacher spet srečno zaljubljena
Tedenski horoskop: Raki sprejemajo svoja čustva, tehtnice čakajo težke odločitve
Tedenski horoskop: Raki sprejemajo svoja čustva, tehtnice čakajo težke odločitve
Dnevni horoskop: Ovni bodo utrujeni, levi morajo biti iskreni
Dnevni horoskop: Ovni bodo utrujeni, levi morajo biti iskreni
To dekleta iz skupine Bepop svetujejo našim olimpijcem
To dekleta iz skupine Bepop svetujejo našim olimpijcem
vizita
Portal
Že trije dnevi opijanja lahko povzročijo hitro in izrazito poškodbo črevesja
Lahko zdravje zob napove tveganje za prezgodnjo smrt?
Lahko zdravje zob napove tveganje za prezgodnjo smrt?
Kaj se zgodi, ko prenehate jemati zdravila za zmanjšanje telesne mase?
Kaj se zgodi, ko prenehate jemati zdravila za zmanjšanje telesne mase?
Trije simptomi, ki jih pri raku debelega črevesa ne smete nikoli prezreti
Trije simptomi, ki jih pri raku debelega črevesa ne smete nikoli prezreti
cekin
Portal
Razpis za delovna mesta z brezplačnim bivanjem
Ko je vsak klik potencialna katastrofa
Ko je vsak klik potencialna katastrofa
Gotovina izginja iz Nemčije? Preverite, kaj to pomeni
Gotovina izginja iz Nemčije? Preverite, kaj to pomeni
Presenečenje pri Affleckovih: 13-letnik bi stavil, kaj pravi oče Ben?
Presenečenje pri Affleckovih: 13-letnik bi stavil, kaj pravi oče Ben?
moskisvet
Portal
Se ga spomnite? Danes je le še bleda senca sebe
Popotniški koledar: Najlepše destinacije za vsak mesec v letu
Popotniški koledar: Najlepše destinacije za vsak mesec v letu
To je najbolj umazano mesto na letalu
To je najbolj umazano mesto na letalu
Od obrtnika do milijarderja: neverjetna zgodba o uspehu
Od obrtnika do milijarderja: neverjetna zgodba o uspehu
dominvrt
Portal
Čista steklokeramična plošča brez uporabe kemikalij
Zato bi morali dati tableto za pomivalni stroj v straniščno školjko
Zato bi morali dati tableto za pomivalni stroj v straniščno školjko
S tem pozimi nikoli ne hranite ptičkov
S tem pozimi nikoli ne hranite ptičkov
To je kuhinja Luke Modrića
To je kuhinja Luke Modrića
okusno
Portal
Navdih za vikend: 5 receptov naših bralcev za popolno družinsko kosilo
Sladica, ki jo je nemogoče nehati jesti
Sladica, ki jo je nemogoče nehati jesti
Domača goveja enolončnica, ki pogreje in nasiti
Domača goveja enolončnica, ki pogreje in nasiti
Najboljše pecivo na svetu: sanjska kombinacija biskvita, kreme in meringe
Najboljše pecivo na svetu: sanjska kombinacija biskvita, kreme in meringe
voyo
Portal
Skrivnosti
Ljubezenski trikotnik
Ljubezenski trikotnik
Čao Bela
Čao Bela
Čas smrti
Čas smrti
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1450