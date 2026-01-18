V Novi Gorici: zaprta bo cesta proti Solkanu, prehod le za pešce

Na križišču med Prvomajsko ulico in Ulico dr. Karla Lavriča v Novi Gorici bodo vzpostavili delno zaporo zaradi gradnje odvodnika padavinskih voda v reko Sočo.

Popolnoma bo zaprt del ceste v smeri nekdanje solkanske karavle ter del ceste Ulice Milojke Štrukelj. Promet med Ulico dr. Karla Lavriča in Prvomajsko ulico (v smeri Supernove) bo v času zapore potekal nemoteno, so sporočili z Mestne občine Nova Gorica.

Investitor bo javnost o morebitnih spremembah prometnega režima pravočasno obveščal. Na novogoriški občini vse udeležence v prometu prosijo, da upoštevajo prometno signalizacijo in svoje poti ustrezno prilagodijo.