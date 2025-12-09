Svetli način
Slovenija

Zapora pri Blejskem jezeru: sprehajalci na gradbišču, prometni znaki v vodi

Bled, 09. 12. 2025 10.49 | Posodobljeno pred 11 minutami

STA , U.Z.
Gradnja komunalne infrastrukture na glavni cesti mimo Blejskega jezera teče po terminskem planu, težave pa povzročajo ljudje, ki ne upoštevajo prometne signalizacije. Po besedah župana vozniki vozijo skozi rdečo luč, pešci preskakujejo in trgajo ograje, hodijo po gradbišču ter prometne znake o prepovedi prehoda mečejo kar v jezero. Pred prihajajočimi prazniki bodo dela sicer začasno prekinili in šestkilometrska sprehajalna pot okoli jezera bo za nekaj časa ponovno sklenjena.

Občina Bled je septembra na glavni cesti na odseku od Oštarije Peglez'n mimo Grand hotela Toplice do konzolnega pločnika na Mlinem začela prenovo fekalnega tlačnega voda in vodovodnega omrežja, Direkcija RS za infrastrukturo pa menjavo celotnega ustroja ceste, robnikov in asfalta.

Kot je povedal blejski župan Anton Mežan, dela potekajo dobro, v skladu s terminskim planom. Služijo jim tudi vremenske razmere z ne preveč nizkimi temperaturami. Računajo, da bodo lahko delali najmanj do sredine decembra, nato čez praznike dela začasno prekinili in jih, če bodo vremenske razmere to še naprej omogočale, končali do konca januarja.

Zapora pri Blejskem jezeru
Zapora pri Blejskem jezeru FOTO: Občina Bled

'Ljudje kar hodijo po gradbišču'

V času gradnje promet po cesti teče izmenično enosmerno, urejena je semaforizirana prometna signalizacija, pešpot okoli Blejskega jezera pa je na območju gradbišča zaprta. Vendar marsikdo prometne ureditve ne upošteva.

 "Težko razumem, da vozniki vozijo skozi rdečo luč, da pešci preskakujejo in trgajo ograje, hodijo po gradbišču ter prometne znake o prepovedi prehoda mečejo kar v jezero. Kot družba smo precej na dnu, vsaj nekateri, če se jim to zdi normalno," je izpostavil župan.

Razočaran je, da morajo ob semaforju in zapori stati občinski redarji, da voznike opozarjajo na rdečo luč, pešce pa na prepovedan prehod preko gradbišča. Včasih morajo koga tudi sankcionirati. Kot je poudaril župan, je prehod prepovedan, ker je res nevaren, saj je na delu mehanizacija. "Ljudje pa kar hodijo po gradbišču. Je pravi kaos in smrtno nevarno," je opozoril.

Zapora bo med prazniki umaknjena

Na Občini Bled so napovedali, da bo v skladu z napredovanjem gradbenih del zapora na pešpoti umaknjena za vikend pred božičnimi prazniki. Šestkilometrska sprehajalna pot okoli Blejskega jezera bo tako ponovno sklenjena, sprehajalci pa jo bodo lahko spet krožno prehodili.

V letošnji Zimski pravljici obiskovalce Bleda pričakuje novost, saj se je grajsko kopališče spremenilo v Pravljični park Bled. Obiskovalce v parku, za katerega vstopnina znaša pet evrov, najprej pozdravijo svetlobne podobe pod vodno gladino, med potjo pa se vrstijo praznični motivi. Posebno mesto v parku imajo smreke, ki so jih okrasili vrtčevski otroci. Obiskovalci lahko tudi sami soustvarjajo podobo Pravljičnega parka, saj jih ob vstopu vas pričakuje smreka, na katero lahko obesijo svoj okrasek iz naravnih materialov.

