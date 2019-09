Zapora priključka Kranj zahod do konca septembra

Dva prometna pasova ostaneta odprta, in sicer levi, ki poteka po nasprotnem smernem vozišču avtoceste, in desni, ki poteka skozi delovno zaporo.

Iz smeri Police se tako ne da vključiti za smer Jesenice. Preostali prometni režim ostane nespremenjen. Prometni pas skozi delovno zaporo ostaja odprt, pred delovno zaporo pa bodo vozniki v enakem režimu kot do sedaj peljali proti Naklem, Podtaboru in naprej proti Avstriji.

V kolikor bodo za vožnjo uporabili levi prometni pas, bo potek prometa vodil na nasprotno smerno vozišče, od tam pa bodo lahko avtocesto zapustili šele čez 14 kilometrov na izvozu Brezje. Če se vozniki ne bodo pravilno razvrstili, policija poudarja, naj ne obračajo, naj ne vozijo vzvratno in naj se ne ustavljajo. Pot naj nadaljujejo do prvega izvoza Brezje, kjer lahko nato obrnejo in se znova vključijo na avtocesto. Hitrost bo sicer v času del omejena na 80 kilometrov na uro, na območju, kjer so priključki, pa na 60 kilometrov na uro.