Zapora proti Kopru tudi čez odsek, na katerem gradbenih del sploh ne bo

Promet bo še naprej potekal po dveh zoženih pasovih v vsako smer, le da ga bodo zdaj preusmerili na že obnovljeno vozišče proti Ljubljani. Pasovi bodo sicer nekoliko širši kot doslej, a voznike čaka tudi pomembna novost.
Zapora v smeri proti Kopru se bo podaljšala za približno kilometer in pol, tudi čez odsek, na katerem gradbenih del sploh ne bo. Zakaj?
Na Darsu pojasnjujejo, da je to nujno potrebno zaradi varnega preusmerjanja prometa med voziščema, ki sta na različnih višinah.
Dodali pa so tudi novo signalizacijo in opozorilo na merjenje hitrosti, meritve pa izvaja policija.
Na vprašanje, ali bi lahko to pomenilo prometni kolaps sredi enega najbolj obremenjenih obdobij na primorski avtocesti, na Darsu zagotavljajo, da ne.
Radar ob delovni zapori
Zaradi del na območju viadukta Črni Kal pa je na tem delu primorke zaprt del odstavnega pasu, hitrost je omejena na 80 kilometrov na uro. Na družbenih omrežjih vozniki opozarjajo, da je ob delovni zapori radar, nekateri naj bi zaradi prekoračitve omejitve tudi že prejeli kazni. Moti pa jih, da delavcev na cestišču sploh ni. Kaj odgovarjajo na Darsu?
Na Darsu trdijo, da so delovno zaporo postavili šele 20. julija. Dela naj bi se začela dva dni pozneje, nato pa so jih zaradi okvare gradbenega stroja začasno prekinili. Na Darsu zato zavračajo očitke, da je bila zapora več dni postavljena brez razloga.
Pojasnjujejo, da dela sicer potekajo vsak dan, tudi ob koncih tedna, ponoči pa jih zaradi varnosti ne izvajajo. Omejitev hitrosti 80 kilometrov na uro naj bi bila skladna s predpisi, nadzor hitrosti pa je v pristojnosti policije. Zaporo bodo predvidoma odstranili najpozneje v petek, 31. julija.
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