Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Slovenija Črna kronika Tujina Gospodarstvo Znanost in tehnologija Fokus Inšpektor Svet
Voyo.si
Slovenija

Zapora proti Kopru tudi čez odsek, na katerem gradbenih del sploh ne bo

Ljubljana, Postojna, 29. 07. 2026 19.49 pred 1 uro 2 min branja 11

Avtor:
Leja Hrovat
Delovna zapora pri Postojni

Na najbolj obremenjenem delu primorske avtoceste med Ravbarkomando in Postojno se bo še ta teden začela nova faza obsežne obnove. Kako bo v tem času urejen promet? Ali lahko pričakujemo dodatne zastoje?

Promet bo še naprej potekal po dveh zoženih pasovih v vsako smer, le da ga bodo zdaj preusmerili na že obnovljeno vozišče proti Ljubljani. Pasovi bodo sicer nekoliko širši kot doslej, a voznike čaka tudi pomembna novost.

Zapora v smeri proti Kopru se bo podaljšala za približno kilometer in pol, tudi čez odsek, na katerem gradbenih del sploh ne bo. Zakaj?

Na Darsu pojasnjujejo, da je to nujno potrebno zaradi varnega preusmerjanja prometa med voziščema, ki sta na različnih višinah.

Dodali pa so tudi novo signalizacijo in opozorilo na merjenje hitrosti, meritve pa izvaja policija.

Na vprašanje, ali bi lahko to pomenilo prometni kolaps sredi enega najbolj obremenjenih obdobij na primorski avtocesti, na Darsu zagotavljajo, da ne.

Radar ob delovni zapori

Zaradi del na območju viadukta Črni Kal pa je na tem delu primorke zaprt del odstavnega pasu, hitrost je omejena na 80 kilometrov na uro. Na družbenih omrežjih vozniki opozarjajo, da je ob delovni zapori radar, nekateri naj bi zaradi prekoračitve omejitve tudi že prejeli kazni. Moti pa jih, da delavcev na cestišču sploh ni. Kaj odgovarjajo na Darsu?

Na Darsu trdijo, da so delovno zaporo postavili šele 20. julija. Dela naj bi se začela dva dni pozneje, nato pa so jih zaradi okvare gradbenega stroja začasno prekinili. Na Darsu zato zavračajo očitke, da je bila zapora več dni postavljena brez razloga.

Pojasnjujejo, da dela sicer potekajo vsak dan, tudi ob koncih tedna, ponoči pa jih zaradi varnosti ne izvajajo. Omejitev hitrosti 80 kilometrov na uro naj bi bila skladna s predpisi, nadzor hitrosti pa je v pristojnosti policije. Zaporo bodo predvidoma odstranili najpozneje v petek, 31. julija.

promet primorska avtocesta zapora dars

Na ustavno sodišče: zahteva za veri prilagojeno šolsko prehrano

Ko delo na vročini postane nevarno: Ali delodajalci res upoštevajo pravila?

24ur.com Prometno obremenjen konec tedna: 'Pred odhodom na pot preverite prometne informacije'
24ur.com Nevarni zastoji pri Kranju: s hitrostjo 100 km/h mimo stoječih vozil
24ur.com Obnova štajerske avtoceste: Dars priznava, da se zastojem ne bo mogoče izogniti
24ur.com Obsežna prenova vipavske hitre ceste že povzroča precej razburjenja
24ur.com Rešitev za zastoje: tretji pas, hitra železnica in dvotirni železniški promet?
24ur.com 410 dni obnove: začnejo konec marca, najhuje bo poleti
24ur.com Tovornjaki, nesreče, tranzit: 'Čarobne palice ni, naše ceste so polne'
Priporoča
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
KOMENTARJI11

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
lifeguard-a
29. 07. 2026 21.01
Ta Osceola so ze miljavzenkrat popravljali ker tezki tovornjaki ustvarjajo kolesnice…, ne vem kdaj Jim bo kapnilo da bi tovornjake nalozili na vlak od Kopra do meje z madzarsko… daljnorocno bi bila ta investicija v taksne vlak kompozicijo ce Mensa kot pa da vsake 2 leti popravljajo cesto…. Seveda v glavni sezoni…
Odgovori
0 0
Albert Konečnik
29. 07. 2026 21.00
Navajam samo dva primera učinkovitosti obnove naših cest: četrtek 9.julij, odsek Domžale -Ljubljana, ura 9.15. Na celotnem 7,5 km odseku so bili mogoče v gibanju trije ali štirje delovni stroji, delavcev, ki bi kaj res delali, mogoče 7-10. Torek, 21.7., isti odsek, ura 6.20 . Na celotni trasi ni bilo žive duše in niti enega delujočega stroja. Primer iz Pule: četrtek, 23.7. ura 12.15, temperatura 33°C, približno kilometer dolg odsek zahtevne nove ceste, na trasi najmanj 10-15 delujočih strojev in med 25-30 delavcev, ki so res delali. Potem se pa naš minister nekaj repenči, kako bodo obnove pod njegovo komando šle gromozansko hitro, Pravi blefer.
Odgovori
0 0
Vera in Bog
29. 07. 2026 20.58
S temi primorci so skoz križi in težave !
Odgovori
0 0
YouRangMyLord
29. 07. 2026 20.48
OK, izgleda na vsa delovišča se še vsaj 2 leti se ne bo splačalo kupit slovenske letnje vinjete
Odgovori
+2
2 0
twister
29. 07. 2026 20.32
če si pogledate tablo dars ob Ravbarkomandi piše dela do maj 2027…
Odgovori
+2
2 0
Mio56
29. 07. 2026 20.41
Res je 🤣🤣 ceprav za PR misnistra teologa Vrtovca je bil postavljen datum 12.7.2026 za konec del na celem odseku!
Odgovori
+0
1 1
presnet
29. 07. 2026 20.17
Si tujci najbrž mislijo, da imamo povojno obnovo, kamorkoli prideš je delovišče oziroma zastoj. Najbrž lahko v domovini potem uveljavljajo izredni dopust ob predložitvi fotk o zastojih.
Odgovori
+3
3 0
YouRangMyLord
29. 07. 2026 20.52
🤣, dobra
Odgovori
+1
1 0
Mio56
29. 07. 2026 20.08
A ministr bo odstopu?? In zakaj ne?? Nenazadje je ravno on obljubil da bodo dela koncana do 12.7.2026!! Sedaj 14dni kasneje pa sporocijo da bodo dela se vsaj 2 mesca trajala in da bo delovno obmocje se dalse za 1,5kilometra!!! ODSTOP!!!
Odgovori
+3
5 2
Fluxx
29. 07. 2026 20.02
Uspehi novega ministra. Bodo pa nedelali na tem odseku tudi ponoci
Odgovori
+4
6 2
BBcc
29. 07. 2026 19.55
Vrtovec obvlada. UPS teologijo.
Odgovori
+7
9 2
bibaleze
Portal
V družini Đoković imajo nenavadno rojstnodnevno pravilo: Otroci ne smejo pihati svečk na torti
Slovenska deklica premagala konkurenco z vsega sveta
Slovenska deklica premagala konkurenco z vsega sveta
Nenavaden trik za hlajenje dojenčkov je postal viralen, je res varen?
Nenavaden trik za hlajenje dojenčkov je postal viralen, je res varen?
Piqué z otrokoma užival v vodnem parku, Shakira pa z nekdanjim partnerjem
Piqué z otrokoma užival v vodnem parku, Shakira pa z nekdanjim partnerjem
zadovoljna
Portal
Tako lepo poročno obleko je izbrala za svoj veliki dan
Spoznajte babico Juša Čopa, ki je čez noč osvojila Slovenijo
Spoznajte babico Juša Čopa, ki je čez noč osvojila Slovenijo
Najboljše obleke za hudo vročino: brez potnih madežev pod prsmi in vidnih lis
Najboljše obleke za hudo vročino: brez potnih madežev pod prsmi in vidnih lis
Kopalke, ki laskajo postavi: najboljši kroji za večji prsni koš in trebušček
Kopalke, ki laskajo postavi: najboljši kroji za večji prsni koš in trebušček
vizita
Portal
Imate pogosto napihnjen trebuh? Krivci so lahko tudi stvari, na katere sploh ne pomislite
Zakaj se ponoči pojavijo boleči krči v mečih in kako jih preprečiti
Zakaj se ponoči pojavijo boleči krči v mečih in kako jih preprečiti
Zakaj je nevarnost za možgansko kap največja zjutraj?
Zakaj je nevarnost za možgansko kap največja zjutraj?
Zakaj je čas zase produktiven in zakaj ga potrebujete bolj, kot mislite
Zakaj je čas zase produktiven in zakaj ga potrebujete bolj, kot mislite
cekin
Portal
Vročina spet udarila: to so pravice delavcev, za katere mnogi sploh ne vedo
'53 evrov? Naročila sva le pico in dve kavi.'
'53 evrov? Naročila sva le pico in dve kavi.'
Srednji razred ne kupuje več kot nekoč: novo pravilo osvaja potrošnike
Srednji razred ne kupuje več kot nekoč: novo pravilo osvaja potrošnike
Evropska podjetja pred težavo: mladi tega več ne želijo početi
Evropska podjetja pred težavo: mladi tega več ne želijo početi
moskisvet
Portal
Tudi vaš avto je lahko vir požara: tega v vročini ne spreglejte
Noge do neba: 39-letna manekenka takole uživa na Malti
Noge do neba: 39-letna manekenka takole uživa na Malti
Mislite, da je nekaj ur čakanja brez posledic? To se dogaja v vašem črevesju
Mislite, da je nekaj ur čakanja brez posledic? To se dogaja v vašem črevesju
Umrl je priljubljeni DJ, njegov hit je poznal ves svet
Umrl je priljubljeni DJ, njegov hit je poznal ves svet
dominvrt
Portal
Ena preprosta vrtna rešitev, ki lahko reši ptice v poletni vročini
Voda ni več samoumevna
Voda ni več samoumevna
Razlika kar 4 stopinje: zato mesta nujno potrebujejo več zelenja
Razlika kar 4 stopinje: zato mesta nujno potrebujejo več zelenja
Vijolično bogastvo z vrta: Zdaj je pravi čas za žetev sivke
Vijolično bogastvo z vrta: Zdaj je pravi čas za žetev sivke
okusno
Portal
Kaj jesti med vročinskim valom? 7 lahkih kosil, ki ne obremenijo telesa
Imate češnjeve paradižnike? Iz njih pripravite namaz, ki izgine v trenutku
Imate češnjeve paradižnike? Iz njih pripravite namaz, ki izgine v trenutku
Zdrav poletni zajtrk, ki ga lahko pripravite tudi vnaprej
Zdrav poletni zajtrk, ki ga lahko pripravite tudi vnaprej
Pozabite na peko: ta tropska sladica je hit letošnjega poletja
Pozabite na peko: ta tropska sladica je hit letošnjega poletja
voyo
Portal
Pobesneli Max 3
Poroka na prvi pogled: Avstralija
Poroka na prvi pogled: Avstralija
IQ 160
IQ 160
V dvoje
V dvoje
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1820