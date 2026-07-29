Zapora proti Kopru tudi čez odsek, na katerem gradbenih del sploh ne bo

Promet bo še naprej potekal po dveh zoženih pasovih v vsako smer, le da ga bodo zdaj preusmerili na že obnovljeno vozišče proti Ljubljani. Pasovi bodo sicer nekoliko širši kot doslej, a voznike čaka tudi pomembna novost.

Zapora v smeri proti Kopru se bo podaljšala za približno kilometer in pol, tudi čez odsek, na katerem gradbenih del sploh ne bo. Zakaj?

Na Darsu pojasnjujejo, da je to nujno potrebno zaradi varnega preusmerjanja prometa med voziščema, ki sta na različnih višinah.

Dodali pa so tudi novo signalizacijo in opozorilo na merjenje hitrosti, meritve pa izvaja policija.

Na vprašanje, ali bi lahko to pomenilo prometni kolaps sredi enega najbolj obremenjenih obdobij na primorski avtocesti, na Darsu zagotavljajo, da ne.