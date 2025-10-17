Vikend zapore v Ljubljani: zaprta tudi priključka z obvoznice

Po ljubljanskih cestah, ulicah in trgih se bo v soboto in nedeljo odvil že 29. NLB Ljubljanski maraton. Zaradi prireditve bo spremenjen tudi prometni režim v prestolnici. Poleg ulic bodo zaprti tudi nekateri priključki s severne obvoznice, pešci pa bodo traso lahko prečkali v določenih križiščih. Prenos maratona si boste lahko v nedeljo od 8. ure dalje v živo ogledali tudi na naši spletni strani 24ur.com in VOYO ter na POP TV.

Prvi tekači se bodo v nedeljo na 10-kilometrsko progo podali ob 8. uri, ob 9. uri bodo štratali še tekači na 21 in 42 kilometrov.

Ljubljanski maraton, 10 km FOTO: POP TV icon-expand

Zapore za traso teka na 10 kilometrov, od 7.00 do 11.00

Slovenska cesta (pri Figovcu na Ajdovščini), Dunajska cesta, Bežigrad, Parmova ulica, Drenikova ulica, Na jami, Derčeva ulica, Šišenska cesta, Večna pot, Rožna dolina Cesta IX, Rožna dolina Cesta VI, Rožna dolina Cesta III, Šestova ulica, Tržaška cesta, Aškerčeva cesta, Slovenska cesta, Kongresni trg (cilj).

Ljubljanski maraton, 21 km FOTO: POP TV icon-expand

Za traso teka na 21 kilometrov, od 8.00 do 13.15

Slovenska cesta (pri Figovcu na Ajdovščini), Dunajska cesta, Ulica 7. septembra, Slovenčeva ulica, Podmilščakova ulica, Drenikova ulica, Aljaževa ulica, Goriška ulica, Cesta Ljubljanske brigade, Ulica Jožeta Jame, Pečnikova ulica, Regentova cesta, Vodnikova cesta, Šišenska cesta, Večna pot, Pot Roberta Blinca, Pot za Brdom, Cesta na Brdo, Rožna dolina Cesta II, Rožna dolina Cesta XV, Rožna dolina Cesta VIII, Rožna dolina Cesta IX, Rožna dolina Cesta VI, Rožna dolina Cesta III, Šestova ulica, Tržaška cesta, Aškerčeva cesta, Slovenska cesta, Kongresni trg (cilj).

Ljubljanski maraton, 42 km FOTO: POP TV icon-expand

Za traso maratona, od 8.00 do 15.00

Slovenska cesta (pri Figovcu na Ajdovščini), Slovenska cesta, Dunajska cesta, Ulica 7. septembra, Slovenčeva ulica, Podmilščakova ulica, Drenikova ulica, Aljaževa ulica, Goriška ulica, Cesta Ljubljanske brigade, Ulica Jožeta Jame, Pečnikova ulica, Regentova cesta, Vodnikova cesta, Šišenska cesta, Večna pot, Pot Roberta Blinca, Pot za Brdom, Cesta na Brdo, Rožna dolina Cesta II, Rožna dolina Cesta XV, Rožna dolina Cesta VIII, Rožna dolina Cesta IX, Rožna dolina Cesta VI, Rožna dolina Cesta III, Šestova ulica, Tržaška cesta, Aškerčeva cesta, Groharjeva cesta, Riharjeva ulica, Kolezijska ulica, Gerbičeva ulica, Koprska ulica, Cesta v Mestni log, Kopačeva ulica, Hladnikova cesta, Jurčkova cesta, Peruzzijeva ulica, Ob Dolenjski železnici, Orlova ulica, Ižanska cesta, Hradeckega cesta, Litijska cesta, Kajuhova ulica, Šmartinska cesta, Savska cesta, Štajerska cesta (1., 2., in 3. rondo), Božičeva ulica, Baragova ulica, Dunajska cesta, Tavčarjeva ulica, Miklošičeva cesta, Pražakova ulica, Slomškova ulica, Resljeva cesta, Kopitarjeva ulica, Vodnikov trg, Ciril - Metodov trg, Stritarjeva ulica, Miklošičeva cesta, Dalmatinova ulica, Slovenska cesta, Kongresni trg (cilj).

Organizatorji pričakujejo rekordno število tekačev. FOTO: Damjan Žibert icon-expand

Popolna zapora izvoza iz rondoja Tomačevo na Štajersko cesto

V nedeljo od 8.45 do 14. ure.

Zaprti priključki s severne obvoznice oz. avtoceste

V nedeljo med 8.30 in 15. uro bosta zaprta priključka LJ Bežigrad (Dunajska c.) in LJ Vodnikova na H3 (Zadobrova – Koseze). V obeh smereh ne bo možen izvoz na Dunajsko cesto.

Za promet se zapirajo še naslednje servisne ceste:

Štukljeva ulica od križišča z Vojkovo ulico do Dunajske ceste, Bevkova cesta med Dunajsko in Slovenčevo ulico. Južna servisna cesta med Slovenčevo in Dunajsko cesto ter servisna cesta med Verovškovo in Slovenčevo ulico ter Majorja Lavriča ulica (severna servisna cesta) med Celovško in Vodnikovo. Zaradi možnosti dostopov do objektov se ulica Pod hribom pri uvozu iz Vodnikove ceste začasno uredi v dvosmerni promet.

Prečkanje trase bo možno v nekaterih križiščih. FOTO: Damjan Žibert icon-expand

Prečkanje trase je v skladu s potekom maratona v nekaterih križiščih

Slovenska - Tivolska - Trg OF, Bežigrad - Dunajska cesta - Linhartova ulica, Samova ulica - Dunajska cesta - Topniška ulica, Posavskega ulica - Dunajska cesta - Dimičeva ulica, povezovalna cesta med Slovenčevo in Dunajsko - Dunajska cesta - Cesta Janeza Porente, Slovenčeva ulica - Bevkova cesta, Goriška ulica - Litostrojska ulica, Pečnikova ulica - Celovška cesta - Ulica Jožeta Jame, Plešičeva ulica - Regentova cesta - Korenčanova ulica, Regentova cesta - Majorja Lavriča ulica, Draga - Šišenska ulica - Pod hribom, Gregorinova ulica - Rožna dolina cesta II, Barjanska cesta - Cesta v Mestni Log, Zaloška cesta - Kajuhova ulica.

Najmlajši bodo tekli v soboto

Program letošnjega maratona se bo sicer začel v soboto s šolskimi teki. - 10:00 Vita otroški teki na 200 m: Slovenska cesta (Konzorcij), Kongresni trg. - 11:20 in 11:35 Šolski teki (inkluzivni tek in teki osnovnošolcev (1. in 2. razred) na 500 m: Slovenska cesta (pri Figovcu), Slovenska cesta, Kongresni trg - 12:10 Tek osnovnošolcev (3. – 5. razred) na 1000 m: Slovenska cesta, Gosposvetska cesta, Župančičeva ulica, Tomšičeva ulica, Beethovnova ulice Šubičeva ulica, Slovenska cesta, Kongresni trg. - 13:00 Tek osnovnošolcev (6. – 9. razred) na 1500 m: Slovenska cesta, Dvorakova ulica, Vošnjakova ulica, Župančičeva ulica, Tomšičeva ulica, Beethovnova ulice, Šubičeva ulica, Slovenska cesta, Kongresni trg. - 14:30 Tek srednješolcev na 2800 m: Slovenska cesta, Gosposvetska cesta, Župančičeva ulica, Tomšičeva ulica, Beethovnova ulice Šubičeva ulica, Slovenska cesta, Dvorakova ulica, Vošnjakova ulica, Župančičeva ulica, Tomšičeva ulica, Beethovnova ulice Šubičeva ulica, Slovenska cesta, Kongresni trg.

Podrobna časovnica zapor v Ljubljani je na voljo v priloženem dokumentu.