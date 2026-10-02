Kje bodo zapore? Evropsko prvenstvo v kolesarjenju prve tri dni v Ljubljani

Prve tri dni bo prvenstvo potekalo tudi v Ljubljani. V petek, 2. oktobra, bo na Kongresnem trgu start dirke mladih kolesarjev do 23 let, dan kasneje najboljših evropskih kolesark, v nedeljo, 4. oktobra, pa se bodo na dirko podali še najboljši evropski kolesarji. Prva dva dni bo start ob 13.30, v nedeljo pa ob 12.30. Uvodni del dirke bo potekal po središču mesta, kjer bodo kolesarji vozili v strnjeni skupini, so sporočili z ljubljanske občine.

icon-chevron-right 1 3 icon-chevron-right Zapore cest Mestna občina Ljubljana

Zapore cest Mestna občina Ljubljana

Zapore cest Mestna občina Ljubljana





V petek bo trasa potekala po naslednjih ulicah in cestah: Kongresni trg - Wolfova ulica - Prešernov trg - Tromostovje - Stritarjeva ulica - Ciril Metodov trg - Vodnikov trg - Kopitarjeva ulica - Resljeva cesta - Komenskega ulica - Tavčarjeva ulica - Slovenska cesta - Gosposvetska ulica - Celovška cesta. V soboto in nedeljo pa bo trasa potekala: Kongresni trg - Wolfova ulica - Prešernov trg – Tromostovje - Stritarjeva ulica - Ciril Metodov trg - Vodnikov trg - Kopitarjeva ulica - Resljeva cesta - Komenskega ulica - Tavčarjeva ulica - Slovenska cesta - Šubičeva ulica - Bleiweisova cesta - Celovška cesta.

Zapore cest:

Zaradi dirk bodo za ves promet zaprte Slovenska cesta na odseku med Aškerčevo cesto in Šubičevo ulico ter Igriška ulica in Erjavčeva cesta. V petek in soboto, 2. in 3. oktobra, bodo ceste zaprte od 9.30 do 14.30, v nedeljo, 4. oktobra, pa od 8.00 do 13.30. Mobilne zapore cest: na cestah, po katerih bo potekala trasa dirk, bodo postavljene mobilne zapore. V petek in soboto bodo zapore postavljene med 13. in 14. uro, v nedeljo pa med 12. in 13. uro. V tem času ne bo mogoč uvoz in izvoz v garažno hišo Kongresni trg in iz nje. Udeležence v prometu zato na MOL prosijo, da upoštevajo navodila organizatorjev, policistov in redarjev ob zaporah.

Avtobusi na spremenjenih trasah

Zaporam cest bodo prilagojene trase linij mestnih avtobusov, ki vozijo po Slovenski cesti. Te linije bodo v času popolne zapore preusmerjene na Šubičevo ulico in Bleiweisovo cesto.

Zapore cest FOTO: Mestna občina Ljubljana

"Na cestah, kjer bodo vzpostavljene mobilne zapore, bodo avtobusi v času prehoda kolesarjev pred zaprtimi križišči oziroma cestnimi odseki počakali na sprostitev prometa in nato nadaljevali vožnjo. Na Celovški cesti se bodo avtobusi v času prehoda kolesarjev umaknili z vozišča na avtobusna postajališča oziroma v postajališčne niše ter tam počakali, da kolesarji varno nadaljujejo pot," so sporočili z ljubljanske občine.

Dodatni avtobusi na Bavarskem dvoru

Za zagotavljanje čim bolj nemotenega prevoza bodo na Bavarskem dvoru pripravljeni dodatni avtobusi na linijah 6, 9, 25 in 27. Potniki z avtobusov, ki bodo zaradi prehoda kolesarjev obstali pred križiščem Slovenske in Gosposvetske ceste, bodo lahko pot nadaljevali peš do Bavarskega dvora in tam vstopili na dodatne avtobuse omenjenih linij. Potnike zato prosijo za razumevanje in jim priporočajo, da v času zapor za pot načrtujejo nekaj dodatnega časa, saj bodo vozni časi odvisni od poteka dirke in sproščanja posameznih cestnih odsekov. Podrobnejše informacije o obvozih posameznih linij so dostopne na spletni strani LPP.

Zapore na priključku Vodice proti Avstriji