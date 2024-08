Zapore in nadomestni prevozi: na železnicah vzdrževalna dela

Ob tem bo 24. in 25. avgusta veljala podaljšana vikend zapora še na odseku med Kranjem in Karavankami, takrat pa bodo na celotni gorenjski progi organizirani nadomestni avtobusni prevozi za vse vlake, je v izjavi za medije povedal direktor družbe SŽ-Infrastruktura Matjaž Kranjc .

Gorenjska proga bo v omenjenem obdobju zaradi obsežnih vzdrževalnih del v celoti zaprta med postajama Ljubljana Šiška in Kranj. V tem času bodo vlake v celoti nadomestili avtobusni prevozi, po osem vlakov bo vozilo le prvi in zadnji dan zapore.

Za vse te prevoze in druge posebnosti je osnovna informativna točka prenovljena spletna stran Slovenskih železnic, podatke pa lahko potniki najdejo tudi na iskalniku posameznih vlakov, je dodala Kocjan. Opozorila je, da si je zadnje stanje najbolje pogledati tik pred samo potjo.

Na progi med Ljubljano in Zidanim Mostom je trenutno delovišče v Litiji, kjer poteka državna investicija v nadgradnjo železniške postaje. Za izvedbo projekta bodo po Kranjčevih besedah potrebne posamezne zapore med Litijo in postajama Kresnice in Sava, ki bodo imele za posledico nadomestne avtobusne prevoze.

Dva vikenda v avgustu in eden v septembru, natančneje med 23. in 25. avgustom, 30. avgustom in 1. septembrom ter med 13. in 15. septembrom, bo med petkom zvečer in nedeljo zvečer med postajama Zagorje ob Savi in Sava potekala obnova zidu po lanskem izrednem dogodku, ko je po hudem neurju prišlo do zemeljskega plazu in iztirjenja vlaka. Zaradi tega je potrebna obnova opornega zidu in s tem stabilizacija levega tira. Dela so ocenjena na okoli 250.000 evrov, v tem času bo proga odprta samo po desnem tiru. V tem času bodo organizirani nadomestni avtobusni prevozi.

Na primorski progi trenutno že potekajo obsežna vzdrževalna dela v teh predorih med Pivko in Gornjimi Ležečimi, trajala bodo do 31. avgusta. Trenutno tako večina lokalnega potniškega prometa na tem odseku poteka v okviru nadomestnih prevozov. Vozijo samo vlaki v jutranjih konicah in kopalni vlaki do Kopra in Reke.

Če med tednom sicer po tej progi vozi 32 potniških vlakov, je za 12 od teh organiziran nadomestni avtobusni prevoz, dva vlaka pa sta tudi združena, čemur so prilagojeni vozni red in tudi postanki, je pojasnila Kocjan.

V nadaljevanju imajo na primorski progi zaradi vzdrževalnih del v SŽ-Infrastruktura po Kranjčevih besedah v načrtu še zaporo med Rakekom in Postojno, in sicer bo tam proga neprekinjeno zaprta med 7. in 18. septembrom.

Septembra bosta dve 36-urni popolni zapori med nedeljo in ponedeljkom zvečer tudi na progi med Koprom in Divačo, in sicer zaradi priklopa drugega tira, gradnje cestne obvoznice na Kozini ter za potrebe rednega vzdrževanja.

V okviru državnega projekta nadgradnje železniške postaje Nova Gorica, ki po Kranjčevih besedah poteka po načrtih, bo glavnina vseh zapor med 16. in 22. avgustom. Takrat bo zaprt tir med Novo Gorico in Anhovim. Med 27. in 31. avgustom pa bo zaprta tudi proga proti Prvačini.

V času zapore med Novo Gorico in Anhovim bo poleg nadomestnih avtobusnih prevozov po besedah direktorice SŽ-Potniški promet v veljavi tudi prilagoditev delovanja avtovlaka po bohinjski progi. Ta bo vozil samo med Mostom na Soči in Bohinjsko Bistrico, razen 16. in 22. avgusta, ko bo po en vlak vozil na celotni razdalji.

Nekaj vzdrževalnih del bo septembra tudi na drugih odsekih, npr. na koroški progi, kjer bodo posamezne dnevne zapore, pa tudi na enotirni progi med Mariborom in Šentiljem.

Kranjc pravi, da poskušajo vsa ta vzdrževalna dela, ki se prepletajo, navezovati tako, da bi bile ovire čim manjše. Trenutno so težava tudi visoke temperature, ki ob visokih silah povzročajo deformacije na tirnicah.

Za vsa dela je pomembno, da so izvedena v avgustu, zato da bo septembra promet čim bolj normalen, pa je izpostavila Kocjan. Trenutno te zapore namreč manj obremenjujejo dnevne migrante in bolj turistična potovanja, septembra, ko se bo povečalo število dnevnih migrantov, pa bo del manj.

Kot prevoznik lahko pri SŽ po njenih besedah za čim manj nevšečnosti največ naredijo z obveščanjem. Poleg prenovljene spletne strani na postaje in postajališča nadomeščajo dodatna obvestila in obvestilne table, starejšim je na voljo tudi telefonska številka za informacije. Potniki so se, tako Kocjan, v veliki meri že navadili spremljati tekoče informacije, tako da je tudi zadreg manj kot v preteklosti.