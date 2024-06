Na volilno nedeljo tudi maraton Franja, nekateri odseki cest bodo zaprti

Start Velikega maratona Franja bo v nedeljo ob 9. uri v BTC Cityu v Ljubljani, nato bodo zavili levo na Kajuhovo, nadaljevali po Litijski in Poljanski cesti, zavili levo na Roško in nadaljevali pot do Karlovškega mostu, kjer bodo zavili desno na Karlovško, nadaljevali po Zoisovi, Aškerčevi in naprej po Tržaški cesti.

Nato bodo peljali proti Brezovici in Vrhniki do Logatca in Godoviča. Sledi spust proti Idriji in Želinu, nato pa bodo pot nadaljevali proti Cerknemu in se povzpeli na Kladje. Prek Gorenje vasi bodo kolesarili proti Škofji Loki in pot nadaljevali proti Vodicam, kjer bodo zavili desno proti Skaručni. Traso bodo nadaljevali proti Povodju, zavili levo po makadamski cesti za Gameljne in nadaljevali do Črnuškega mostu, ga prečkali in nadaljevali pot po Dunajski, kjer bodo zavili pri Kardeljevi ploščadi levo na Dimičevo.

Zadnji del maratona bo po Kranjčevi do krožišča za Štajersko cesto in do krožišča Žale, od tam pa po Pokopališki cesti do Šmartinske ceste, kjer se maraton v BTC Cityju tudi zaključi, je navedeno na spletni strani organizatorja.