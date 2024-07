Zapori tolčejo rekorde

" V lanskem obdobju junija smo imeli recimo 30 uporab prisilnih sredstev, letos že 80. Lani smo imeli 18 namestitev v posebni prostor, letos jih je že 81, konfliktov je bilo lani 130, do danes smo jih letos našteli že 180. Vsi drugi izredni dogodki so narasli za skoraj 100 odstotkov ," je zaskrbljeno predstavil Mušić.

Že leta 2022 so bile številke v rdečem, tedaj je bilo tujcev pri nas za nekaj manj kot 30 ostokov, zdaj pa jih je že 51 odstotkov. Največ jih prihaja iz Ukrajine, sledijo Romuni, Srbi in Bosanci, velik del zaprtih je v priporu. Zlasti pripor predstavlja Upravi RS za izvrševanje kazenskih sankcij čedalje večji problem. Skoraj čarovniško bi lahko rekli, da je nameščanje pripornikov v zapore, predvsem v Ljubljano, Koper in Celje, saj najdejo prostor tudi tam, kjer ga v resnici že več ni. Obsojence pa preusmerjajo na Dob, kjer se gneča prav tako že močno pozna. Povsod številke naraščajo, naraščajo pa tudi težave in konflikti, kot nam je povedal vodja Oddelka za varnost na generalnem uradu URSIKS Jasmin Mušić.

A težava ni le prezasedenost, vse bolj se kažejo posledice kadrovske podhranjenosti, predvsem pravosodnih policistov, ki bi jih ta hip potrebovali najmanj 100. Zaradi kadrovskega manka že vsakodnevno odpovedujejo spremstva na sodišča . "Mi smo letos odpovedali že 1150 spremstev na sodišča," je povedal Mušić. Nekaj nadomestijo z videokonferencami, letos so jih izvedli že nekaj več kot 1100, a to vsekakor ni dolgoročna in najbolj optimalna rešitev. Zdi se, da so v začaranem krogu, saj zaradi pomanjkanja kadra ne morejo pripornikov voziti na sojenja, zaradi česar se njihovo bivanje v priporu podaljšuje in posledično tudi gneča v zaporu.