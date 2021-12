Zaporniki izdelali kocke in jih podarili za otroke v stiski

Unikatne lesene kocke Dobra roka, ki jih izdelujejo zaprte osebe v več zaporih po Sloveniji, bodo letos razveselile otroke, ki so vključeni v različne programe ZPM Moste-Polje. Podarili so 50 kompletov ročno izdelanih lesenih ravnotežnostnih kock, z njimi pa sporočajo, da so lahko zapori tudi prostor ponovne priložnosti, zato ta igrača simbolično in vizualno sporoča pomembnost učenja iz napak.

Državni sekretar ministrstva za pravosodje Zlatko Ratej je skupaj z generalnim direktorjem Uprave RS za izvrševanje kazenskih sankcij Bojanom Majcnom Zvezi prijateljev mladine Ljubljana Moste-Polje (ZPM Moste-Polje) doniral komplete unikatnih lesenih kock Dobra roka. Kocke izdelujejo zaprte osebe v več zaporih, podarjene pa bodo otrokom in drugim vključenim v različne programe ZPM Moste-Polje.

icon-expand Skupno so podarili 50 kompletov ročno izdelanih lesenih ravnotežnostnih kock. FOTO: URSIKS

Na pobudo Uprave RS za izvrševanje kazenskih sankcij smo v prazničnem decembrskem času želeli razveseliti izbran krog obdarovancev. Lani smo unikatne izdelke podarili otrokom, ki se zdravijo v Univerzitetnem kliničnem centru Ljubljana in Univerzitetnem rehabilitacijskem inštitutu Soča, letos pa smo izbrali Zvezo prijateljev mladine Ljubljana Moste-Polje. Kocke smo predali v Večgeneracijskem centru Skupna točka. Gre za projekt ZPM Moste-Polje, ki poteka v sodelovanju s Slovensko filantropijo ter je namenjen medgeneracijskemu in medkulturnemu povezovanju. Ustvarja prostor za druženje, sodelovanje, prenos znanja in aktivno učenje v vseh življenjskih obdobjih, hkrati pa uvaja vsebine za vključevanje in socializacijo ranljivih skupin ter nudi preventivne programe in vsebine. V sklopu donacije bomo obdarili tudi otroke iz programa Botrstvo v Sloveniji. Državni sekretar Ratej in generalni direktor Majcen sta igrače predala predsednici Aniti Ogulin. Skupno so podarili 50 kompletov ročno izdelanih lesenih ravnotežnostnih kock, ki so jih izdelale zaprte osebe v zaporih Celje, Ljubljana, Maribor in Ig. Pri simbolični predaji je sodelovala tudi gospa Sonja, vključena v projekt Večgeneracijski center Skupna točka, ki se je preizkusila v postavljanju stolpa. "Ravnotežnostne kocke ponazarjajo naše življenje: vzpone in padce; lepe, pa tudi manj lepe trenutke, vztrajnost in zaupanje vase. Vse tiste odlike, ki jih tako lepo spodbujate tudi v programih Zveze prijateljev mladine Ljubljana Moste-Polje," je dejal državni sekretar Ratej.

V sklopu prostočasnih dejavnosti so unikatne lesene kocke letos izdelovale zaprte osebe v Zavodu za prestajanje mladoletniškega zapora in kazni zapora Celje ter v zavodih za prestajanje kazni zapora Ljubljana in Maribor. Obsojenke v Zavodu za prestajanje kazni zapora Ig pa so sešile vrečke iz naravnega materiala, potiskane s sloganom. Na vseh lokacijah so se zaprti izjemno potrudili in ustvarili lične unikatne izdelke.

Z donacijo kock želijo v času obdarovanj javnosti sporočiti, da je vsaka roka lahko dobra roka – tista, ki spodbuja in opolnomoči dobro v človeku. Vsak komplet kock je opremljen z zgodbo, ki najbolje opiše plemenit namen, prizadevanje in trud, ki so vloženi v končni izdelek – unikatne lesene ravnotežnostne kocke. Z njimi lahko postavimo stolp in morda nam ne bo uspelo v prvem poskusu. Vendar ne bomo obupali in v vnovičnem poskusu se bomo še bolj potrudili ter se ob tem nekaj naučili iz svojih napak. Slovenski zapori smo lahko tudi prostor ponovne priložnosti, zato ta igrača simbolično in vizualno sporoča pomembnost učenja iz napak. Zapornikom daje možnost ustvarjanja ter razvijanja delovnih navad in veščin za boljšo in hitrejšo vključitev v družbo, so zapisali v sporočilu za javnost.

icon-expand Donacija kock FOTO: URSIKS