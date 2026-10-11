Prve selitve zapornikov v novi zapor v Dobrunjah

Danes s Povšetove selijo zapornike v nove zapore v Ljubljanskih Dobrunjah. Po naših neuradnih informacijah jih bodo preselili 150, ujeli smo prve konvoje. Selitev naj bi potekala v treh konvojih s po tremi vozili, ki bodo med Povšetovo in Dobrunjami krožili.

Kot smo poročali, je gradnja sodobnega moškega zapora v ljubljanskih Dobrunjah eden zahtevnejših in finančno zajetnejših projektov v državi. Izobraževalni center in odprti oddelek zapora sta že v polnem delovanju, vsak čas pa bo vrata odprl tudi zaprti del zapora Ljubljana.

Kot prvi smo s kamero vstopili v odprti oddelek zapora Ljubljana, ki je nameščen zunaj večmetrske betonske ograje s številnimi videonadzornimi kamerami, v katerega bodo kmalu pred zunanjim svetom skrili obsojence in pripornike s Povšetove.