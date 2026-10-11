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Slovenija

Prve selitve zapornikov v novi zapor v Dobrunjah

Ljubljana, 11. 10. 2026 07.20 pred 9 minutami 1 min branja 23

Avtor:
Ne.M. B.B.
Selitev zapornikov v zapor v Dobrunjah

Začela se je selitev obsojencev s Povšetove ulice v nov zapor v ljubljanskih Dobrunjah. V jutranjih urah smo ujeli prve prevoze.

Danes s Povšetove selijo zapornike v nove zapore v Ljubljanskih Dobrunjah. Po naših neuradnih informacijah jih bodo preselili 150, ujeli smo prve konvoje. Selitev naj bi potekala v treh konvojih s po tremi vozili, ki bodo med Povšetovo in Dobrunjami krožili.

Kot smo poročali, je gradnja sodobnega moškega zapora v ljubljanskih Dobrunjah eden zahtevnejših in finančno zajetnejših projektov v državi. Izobraževalni center in odprti oddelek zapora sta že v polnem delovanju, vsak čas pa bo vrata odprl tudi zaprti del zapora Ljubljana.

Kot prvi smo s kamero vstopili v odprti oddelek zapora Ljubljana, ki je nameščen zunaj večmetrske betonske ograje s številnimi videonadzornimi kamerami, v katerega bodo kmalu pred zunanjim svetom skrili obsojence in pripornike s Povšetove.

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KOMENTARJI23

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nagec123
11. 10. 2026 08.34
Vsakemu svoje: zapornikom nov luksuz, študentom pa razpadajoči podrtiji! Lepo je videti, kako zna naša država poskrbeti za vrhunske, sodobne in varne pogoje – škoda le, da imajo pri nas očitno večje udobje tisti, ki so zakrivili kazniva dejanja, kot pa naša mladina, ki predstavlja prihodnost te države! Medtem ko se za zapornike gradijo novi prostori po najvišjih standardih, moja hčera v študentsko-dijaškem domu v Kopru živi v razmerah, ki so bližje pravemu svinjaku kot pa dostojnemu bivališču. Ploščice odpadejo, pohištvo razpada, vlaga in obup na vsakem koraku. Kje so tukaj standardi? Kje je tukaj dostojanstvo za mlade, ki se trudijo, izobražujejo in si utirajo pot v življenje? Sporočilo države mladim in njihovim staršem je jasno: če si vzoren državljan in študiraš, bodi srečen za vsako razpadajočo luknjo, ki ti jo odstopimo. Res, bravo. Kam smo prišli, da so prednostne naloge te družbe postavljene tako na glavo?
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0 0
PanAm
11. 10. 2026 08.31
Hočem v zapor!!!👏👏👏
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+1
1 0
blue3dragon
11. 10. 2026 08.27
Tukaj je boljše, kot v domovih za upokojence, pa še zastonj je. Da ne bo kakšnih presenečenj, ko bodo upokojenci začeli težke neumnosti počenjati.
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+2
2 0
Delavec_Slo
11. 10. 2026 08.24
ZA OBNOVO ŠOL PA NI DENARJA!!!
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+7
7 0
Delavec_Slo
11. 10. 2026 08.24
LEPO, KANAPEJE JIM BO PA MUSARCA STREGLA!
Odgovori
+7
8 1
oberkreiner
11. 10. 2026 08.24
Ukradeš. Če te ne dobijo, v redu. Imaš. Če pa te dobijo, tudi v redu. Si preskrbljen. Ampak tudi ti tiči bi morali opravljati družbeno koristna dela, ki jih tako vneto propagira desna opcija.
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+3
4 1
2mt8
11. 10. 2026 08.19
Kriminala bo vedno več, saj si bodo na stara leta vsi želeli v ta zapor.
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+7
7 0
ap100
11. 10. 2026 08.19
s plavimi lučkmi , kot predsednico
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+7
7 0
jablan
11. 10. 2026 08.19
Se pravi ce nimas doma ce nimas za jest samo kaznivo dejanje in imas to preskrbljeno top
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+6
6 0
jablan
11. 10. 2026 08.17
Hotel ne zapor
Odgovori
+7
7 0
DirtySanchez
11. 10. 2026 08.16
Zelo neodgovorno. Takšne stvari se na socialnih omrežjih ne objavljajo, saj je lahko to varnostno nevarno ali sporno. V vseh resnih državah takšna informacija ne bi prišla v javnost.
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+5
7 2
jablan
11. 10. 2026 08.17
A da jih v hotel selijo 🤣🤣🤣🤣
Odgovori
+5
5 0
Red October
11. 10. 2026 08.15
Prepeljani so bili v apartmaje s talnim gretjem. Eeee, Slovenija, kam si ti skrenila s poti...
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+11
11 0
Sarko Sarko
11. 10. 2026 08.14
hotel dobrunje - a je že vse pripravljeno za nove stanovalce golobiste in levake
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+8
10 2
Omizje
11. 10. 2026 08.15
si v zmoti tam je kapela
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-2
2 4
jablan
11. 10. 2026 08.18
In desnjake
Odgovori
+1
2 1
bu?e24 1
11. 10. 2026 08.20
Vi janšisti pa v jamo
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-4
0 4
Antena
11. 10. 2026 08.13
Kaksen prevoz neki, pes naj gredo.
Odgovori
+7
7 0
kala 09
11. 10. 2026 08.11
Lepa zadeva,pa tri obroke,in udri brigo na veselje.
Odgovori
+6
6 0
Bbcc12
11. 10. 2026 08.05
Janša se že pelje. Ups to je Slovenija.
Odgovori
-6
3 9
nova pot
11. 10. 2026 08.07
Tebi se je Janša zataknil v možganih.
Odgovori
+5
7 2
Bbcc12
11. 10. 2026 08.17
Tebi so se zataknili možgani.
Odgovori
-2
0 2
bu?e24 1
11. 10. 2026 08.21
Ti pa v janševo ta zadnjo on pa genocidarjem in satanovim ljudoždercem
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-1
0 1
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