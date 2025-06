Zaporniki za nekaj ur na svobodo: z lopatami in vrečkami čistili okolico

Bivanje v zaporu ni le ždenje na postelji in štetje minut, ki so za zapahi bistveno daljše. Lahko je tudi priložnost, da zapornik drugače osmisli svoje življenje. Tako obsojenci iz celjskega zapora redno odhajajo na dela zunaj rešetk, v lokalno skupnost, kjer pomagajo pri različnih opravilih. Dodaten korak v smeri resocializacije zaprtih, pa četudi se zdi majhen, je vendarle zelo pomemben, saj zaprtim osmišlja delo v korist skupnosti, skrb za okolje. Želeli bi si še več takšnih izhodov, so nam zaupali, eden od njih pa je bil vesel vsega, kar je lahko ob tej priložnosti videl – od avtomobilov na cesti, dnevnega živžava do semaforjev.