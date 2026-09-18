Zaposlena v UKC Ljubljana fotografirala paciente in slike delila s prijateljico

V uredništvo smo prejeli tri posnetke zaslona. Na prvem je pacient, kot je razbrati, s hudimi opeklinami. Na drugem posnetku speča pacientka, ki naj bi, kot je sklepati iz sporočil, prestala amputacijo. Na tretji fotografiji pa papirologija, z nekaterimi občutljivimi osebnimi podatki.
Fotografije je najmanj eni osebi posredovala zaposlena na ljubljanskem UKC.
Zastopnik pacientovih pravic Marjan Sušelj je prepričan, da ne gre le za nepremišljeno potezo, v sicer zasebni komunikaciji s prijatelji, temveč grob poseg v zasebnost pacientov, ki si ga ne bi smel dovoliti nihče, ki dela z bolnimi. "Tako ravnanje, je grozljivo. Skrivnost pacienta, njegova diagnoza, njegovo zdravstveno stanje je pomembno, je sveto in je na nek način obveznost čuvanja tega na vseh, ki prihajajo v stik - od snažilke do kirurga, direktorja ustanove," je dejal Sušelj.
Na UKC Ljubljana so potrdili nepooblaščeno posredovanje fotografije. Gre za hudo kršitev, so poudarili, zato je bil zaposleni izrečen pisni opomin pred odpovedjo, premeščena je bila v drugo delovno okolje, kjer dela pod nadzorom in brez telefona, napotena pa da je bila tudi na dodatno obvezno izobraževanje.
"Če prihaja do takšne kršitve, da se nepooblaščeno slika, da se fotografijo deli z nekom ... Ko enkrat pošlješ slike v eter, v internet, ne veš, kdo jih bere. To je po moji oceni hud napad na dostojanstvo človeka in tu gre tudi za zaupanje ljudi v zdravstvo. To je popolnoma nedopustno. Zame bi moral tak človek zapustit delovno mesto," je oster Sušelj. Meni, da bi morala ustanova zoper kršitelje, da se kaj takšnega ne bi več ponovilo, najstrožje ukrepati in predvsem o kršenju pravic nemudoma obvestiti paciente oziroma njihove svojce.
Kot so pojasnili na UKC Ljubljana, so pacienta o tem, da ga je zaposlena med zdravljenjem fotografirala, želeli obvestiti osebno prihodnji teden. So pa o dogodku že konec julija obvestili tudi Informacijskega pooblaščenca in Zastopnika pacientovih pravic ter podali prijavo na Policijo.
Primer obravnava tudi Zbornica zdravstvene in babiške nege. Potrdili so, da so UKC Ljubljana pozvali k pojasnilu, ki so ga pred dvema dnevoma tudi prejeli. Zdaj bo posredovano dokumentacijo pregledala njihova komisija in sprejela nadaljne postopke.
Zaposlena, kot so še zapisali v kliničnem centru, dogodek sicer obžaluje. Do tega dogodka naj ne bi o njej prejeli nobene pritožbe, nasprotno, deležna je bila celo pohval, še zaključujejo na UKC, čeprav so potrdili, da gre za hudo kršitev.
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