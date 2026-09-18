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Slovenija

Zaposlena v UKC Ljubljana fotografirala paciente in slike delila s prijateljico

Ljubljana, 18. 09. 2026 19.55 pred 40 minutami 2 min branja 17

Avtor:
Ema Čepon
Slikala paciente

Si predstavljate, da bi vas ali svojca med zahtevnim zdravljenjem v bolnišnici, ko bi bili najbolj ranljivi, eden od zaposlenih brez vaše vednosti fotografiral, te pa nato delil s svojimi prijatelji? Pridobili smo posnetke zaslona, ki potrjujejo, da je ravno to počela ena od zaposlenih v ljubljanskem Kliničnem centru. V naši največji bolnišnici so incident potrdili. Kakšne sankcije so jo doletele? Je še zaposlena?

V uredništvo smo prejeli tri posnetke zaslona. Na prvem je pacient, kot je razbrati, s hudimi opeklinami. Na drugem posnetku speča pacientka, ki naj bi, kot je sklepati iz sporočil, prestala amputacijo. Na tretji fotografiji pa papirologija, z nekaterimi občutljivimi osebnimi podatki.

Fotografije je najmanj eni osebi posredovala zaposlena na ljubljanskem UKC.

Zastopnik pacientovih pravic Marjan Sušelj je prepričan, da ne gre le za nepremišljeno potezo, v sicer zasebni komunikaciji s prijatelji, temveč grob poseg v zasebnost pacientov, ki si ga ne bi smel dovoliti nihče, ki dela z bolnimi. "Tako ravnanje, je grozljivo. Skrivnost pacienta, njegova diagnoza, njegovo zdravstveno stanje je pomembno, je sveto in je na nek način obveznost čuvanja tega na vseh, ki prihajajo v stik - od snažilke do kirurga, direktorja ustanove," je dejal Sušelj.

Na UKC Ljubljana so potrdili nepooblaščeno posredovanje fotografije. Gre za hudo kršitev, so poudarili, zato je bil zaposleni izrečen pisni opomin pred odpovedjo, premeščena je bila v drugo delovno okolje, kjer dela pod nadzorom in brez telefona, napotena pa da je bila tudi na dodatno obvezno izobraževanje.

Zastopnik pacientovih pravic Marjan Sušelj
Zastopnik pacientovih pravic Marjan Sušelj
FOTO: POP TV

"Če prihaja do takšne kršitve, da se nepooblaščeno slika, da se fotografijo deli z nekom ... Ko enkrat pošlješ slike v eter, v internet, ne veš, kdo jih bere. To je po moji oceni hud napad na dostojanstvo človeka in tu gre tudi za zaupanje ljudi v zdravstvo. To je popolnoma nedopustno. Zame bi moral tak človek zapustit delovno mesto," je oster Sušelj. Meni, da bi morala ustanova zoper kršitelje, da se kaj takšnega ne bi več ponovilo, najstrožje ukrepati in predvsem o kršenju pravic nemudoma obvestiti paciente oziroma njihove svojce.

Kot so pojasnili na UKC Ljubljana, so pacienta o tem, da ga je zaposlena med zdravljenjem fotografirala, želeli obvestiti osebno prihodnji teden. So pa o dogodku že konec julija obvestili tudi Informacijskega pooblaščenca in Zastopnika pacientovih pravic ter podali prijavo na Policijo.

Primer obravnava tudi Zbornica zdravstvene in babiške nege. Potrdili so, da so UKC Ljubljana pozvali k pojasnilu, ki so ga pred dvema dnevoma tudi prejeli. Zdaj bo posredovano dokumentacijo pregledala njihova komisija in sprejela nadaljne postopke.

Zaposlena, kot so še zapisali v kliničnem centru, dogodek sicer obžaluje. Do tega dogodka naj ne bi o njej prejeli nobene pritožbe, nasprotno, deležna je bila celo pohval, še zaključujejo na UKC, čeprav so potrdili, da gre za hudo kršitev.

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ukc ljubljana pacient zdravljenje fotografije

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KOMENTARJI17

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PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Infiltrator
18. 09. 2026 20.37
Ukc je druga ustanova takoj za parlamentom k so nasmrkani vsi povrst ....
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+1
1 0
kokicas
18. 09. 2026 20.28
Spet visoko usposovljen kade, ki je izgorel vsak dan iz dneva v dan? Pač ni normalno naj jo objavijo z imenom in priimkom vsi imamo v sluzbi ene omejitve in predvsem zdravo pamet in upajmo da odgovarja za posledice svojih dejanj.
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+5
5 0
r h
18. 09. 2026 20.18
Upam, da jo bo pacient stožil do kraja
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+4
5 1
YouRangMyLord
18. 09. 2026 20.16
Dobila je samo opomin pred izključitvijo,premeščena na drugo delovno mesto, kjer dela pod nadzorom brez telefona, za nagrado pa so jo napotili še na dodatno izobraževanje. Kakšno dodatno izobraevanje ? To je za v Polje, na oddelek. Takoj odpustit in uradni zaznamek, ki jo spremlja do vsakega novega potencialnega delodajalca, kaj je počela. Taka ne bi smela nikoi več delati v negi pacientov, ne pa da še vedno dela.
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+5
7 2
enajstdvanajst1
18. 09. 2026 20.15
mlado in noro .... še ne ve kaj in kako
Odgovori
-2
1 3
MiLjBo
18. 09. 2026 20.14
Če to ni takojšnja odpustitev in doživljenska prepoved dela v kakršnikoli ustanovi kjer se skrbi za ljudi, potem je sistem žal odpovedal.
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+6
7 1
JazAliTi
18. 09. 2026 20.11
Ima diplomo? Če jo ima, od kod pa?
Odgovori
+2
3 1
18. 09. 2026 20.10
upam de me rukne doma, da nebo treba v bolnice al pa domove
Odgovori
+3
4 1
televizija2000
18. 09. 2026 20.10
In? Je že letela iz službe ?
Odgovori
+1
2 1
Arguss
18. 09. 2026 20.09
A ta članek je smodej napisal.
Odgovori
+1
2 1
Od sence do demence
18. 09. 2026 20.04
Pred par minut nazaj si lahko še komentiral in bral o liku mescu sedaj že novi naslovi ki vse obešajo na smodeja. :) ščit levice
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+5
7 2
Od sence do demence
18. 09. 2026 20.05
Drugace pa ja bolno dejanje kaj se dogaja. Naj jih odpustijo
Odgovori
+1
2 1
ptuj.si
18. 09. 2026 20.04
Saj se nič ne vidi na sliki. Full so motne.
Odgovori
+1
4 3
Lens
18. 09. 2026 20.13
Še tega se manjka, da zdaj portal objavi nekaj, kar ne bi smelo videti luči sveta!
Odgovori
+1
3 2
vlahov
18. 09. 2026 20.03
Taki osebi treba omogočit Dob za min. 5 let .
Odgovori
+3
4 1
čevapgpt
18. 09. 2026 20.02
Tako samo v polje za par mesecev, mogoče celo let. Kaj to zaena gol azen dela po bolnicah. Tudi to je nasilje in potem se čudijo da jih kdo ujame spotoma.
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+5
5 0
InFlames123
18. 09. 2026 20.01
Svasta
Odgovori
+4
5 1
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