Zaposlena v UKC Ljubljana fotografirala paciente in slike delila s prijateljico

V uredništvo smo prejeli tri posnetke zaslona. Na prvem je pacient, kot je razbrati, s hudimi opeklinami. Na drugem posnetku speča pacientka, ki naj bi, kot je sklepati iz sporočil, prestala amputacijo. Na tretji fotografiji pa papirologija, z nekaterimi občutljivimi osebnimi podatki.

Fotografije je najmanj eni osebi posredovala zaposlena na ljubljanskem UKC.

Zastopnik pacientovih pravic Marjan Sušelj je prepričan, da ne gre le za nepremišljeno potezo, v sicer zasebni komunikaciji s prijatelji, temveč grob poseg v zasebnost pacientov, ki si ga ne bi smel dovoliti nihče, ki dela z bolnimi. "Tako ravnanje, je grozljivo. Skrivnost pacienta, njegova diagnoza, njegovo zdravstveno stanje je pomembno, je sveto in je na nek način obveznost čuvanja tega na vseh, ki prihajajo v stik - od snažilke do kirurga, direktorja ustanove," je dejal Sušelj.

Na UKC Ljubljana so potrdili nepooblaščeno posredovanje fotografije. Gre za hudo kršitev, so poudarili, zato je bil zaposleni izrečen pisni opomin pred odpovedjo, premeščena je bila v drugo delovno okolje, kjer dela pod nadzorom in brez telefona, napotena pa da je bila tudi na dodatno obvezno izobraževanje.