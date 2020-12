Zaposlene v UKC Ljubljana razveselili s sveže pečenimi pleskavicami

Tisoč sveže pečenih pleskavic. To je dobrodelna gesta enega od ljubljanskih gostincev za zaposlene v ljubljanskem kliničnem centru. Pekli so jih kar pred kliničnim centrom in tako razveselili tiste, ki imajo za seboj gotovo najtežje leto, ko so se borili s koronavirusom in se še vedno borijo za naše zdravje. Zanimanja je bilo veliko, zdravniki, sestre in drugi delavci so bili nad toplim obrokom navdušeni.

