Zaposlene šefu vladnega urada očitajo neprimerno dotikanje

"Nas je objemal, se nas neprimerno dotikal, nas imenoval 'ljubica' in 'moje punce'. /.../ Dotikanje se je dogajalo ob vsaki možni priložnosti na način, da te je na primer pobožal od ramena navzdol po celi roki ali po sredini hrbta ali se je želel s tabo objeti, včasih nežno, drugič z močnim stiskom. Na službeni poti je eni od sodelavk rekel, da ga je dobro 'prizemljila' in da je 'tako seksi oblečena'," so hude anonimne obtožbe zaposlenih zoper v. d. direktorja vladnega urada za narodnosti Janeza Doltarja.

Ta je pred kamero očitke zavrnil, češ da mu je le ena od sodelavk rekla, naj se umiri. "Mi smo imeli, kolegi, in sem rekel, punce, kaj se zdaj to dogaja, pa mi je ena rekla, saj mene niste nikoli objeli," komentira. Na vprašanje, ali je res, da je sodelavki dejal, naj raje gre, ker je preveč lepa, je odgovoril, da je to grozljivka. "Jaz tega nisem videl in se mi tudi ne očita. Res pa je, da mi, Belokranjci, rečemo, to so naše punce. Mislim, to je pač žargon, to ni beseda posesivnosti. In če komu ne paše, mi naj pove," še doda.

Iz pokoja, pravi Doltar, je na pozicijo prišel zaradi izjemnega poznavanja romske problematike na osebno povabilo premierja Roberta Goloba. O njegovi strokovnosti pa dvomi nevladna, nepolitična in neprofitna organizacija Ključ. Po srečanju z Doltarjem oktobra letos, so vlado pisno pozvali, naj premisli, preden mu podeli poln mandat direktorja Urada.