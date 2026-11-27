Tožnik je zahteval izplačilo nadomestila plače za delo na praznične dni na podlagi kolektivne pogodbe za dejavnost zdravstva in socialnega varstva Slovenije, ker je delo opravljal v neenakomerno razporejenem delovnem času. Tako ni mogel predvideti, na katere praznike bo moral delati.

Okoliščina, da je bil z razporeditvijo delovnega časa seznanjen z vsakomesečnimi razporedi dela, iz katerih pa ni izhajal stalen in ponavljajoč se vzorec njegove delovne obveznosti, ne predstavlja ustrezne razporeditve delovnega časa skladno z omenjeno kolektivno pogodbo v smislu vnaprej predvidljivega in sistemsko jasnega vzorca razporejanja na delo, je ugotovilo sodišče. Tožniku zato pripada nadomestilo plače za manjkajoče dneve praznikov.