Tožnik je zahteval izplačilo nadomestila plače za delo na praznične dni na podlagi kolektivne pogodbe za dejavnost zdravstva in socialnega varstva Slovenije, ker je delo opravljal v neenakomerno razporejenem delovnem času. Tako ni mogel predvideti, na katere praznike bo moral delati.
Okoliščina, da je bil z razporeditvijo delovnega časa seznanjen z vsakomesečnimi razporedi dela, iz katerih pa ni izhajal stalen in ponavljajoč se vzorec njegove delovne obveznosti, ne predstavlja ustrezne razporeditve delovnega časa skladno z omenjeno kolektivno pogodbo v smislu vnaprej predvidljivega in sistemsko jasnega vzorca razporejanja na delo, je ugotovilo sodišče. Tožniku zato pripada nadomestilo plače za manjkajoče dneve praznikov.
Razlaga kolektivne pogodbe
Vrhovno sodišče je v tej zadevi odločalo tudi o vprašanju glede razlage kolektivne pogodbe za dejavnost zdravstva in socialnega varstva v zvezi z določbo o plačilu nadomestila za praznične dni. Odločilo je, da razlagi omenjenega člena nista ustvarili novega pravnega pravila, ki ga pred tem stranki kolektivne pogodbe ne bi opredelili v pogodbi in nista presegli dopustnega razlagalnega okvira.
Vrhovno sodišče je s sodbo v tem primeru pritrdilo odločitvi sodišč prve in druge stopnje. Odločitev senata je bila soglasna, so še objavili v sporočilu za javnost.
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