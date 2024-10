Kopanje enkrat na teden in pet minut za obrok: starostniki v neznosnih razmerah

Kako bi se počutili, če bi se lahko okopali le enkrat na teden ali celo na deset dni? Da morate ves obrok pojesti v petih minutah? Takšna je realnost naših starostnikov v domovih za ostarele, kjer je pomanjkanje osebja vse bolj očitno. Samo v Domu starejših občanov Črnomelj jim za normalno delovanje primanjkuje 15 ljudi. Če bo šlo tako naprej, bo sistem razpadel in s tem je ogrožena varnost in dostojno življenje stanovalcev, že nekaj časa opozarjajo tudi v aktivu vodij služb zdravstvene nege in oskrbe, kjer ne izključujejo niti protesta.