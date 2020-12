Preskakovanje čakalnih vrst: ogledi brniškega letališča so bili standardna praksa

Eden od obtoženih, nekdanji zaposleni v podjetju Fraport Robert Gradišar, naj bi v zameno za ureditev pregleda pri zdravniku prijatelju prvoobtoženega Uroša Smiljićaomogočil ogled letališča. Gradišar je že na preteklih obravnavah predložil dokumentacijo, ki po njegovih besedah dokazuje, da gre za običajno prakso letališča in da ni kršil nobenih pravil.

Danes so o tem pred sodnim senatom spregovorili tudi trije zaposleni na brniškem letališču, zaslišanje katerih je predlagala obramba. Kot so pojasnili, so bili individualni ogledi letališča brezplačni, ki so jih nekateri zaposlenih opravili med delovnim časom, ko je to dopuščalo njihovo delo. Kakšne posebnega protokola za to ni bilo, obiskovalce pa je bilo treba predhodno najaviti varnostni službi in jim zagotoviti stalno spremstvo na varovanem območju letališča. Po njihovih besedah so bili taki ogledi standardna praksa, vsak, ki si je ogled želel, so mu ga tudi omogočili.