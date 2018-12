'Za normalizacijo razmer bi morali zaposliti najmanj 300 novih ljudi'

Sindikat centrov za socialno delo je vnovič opozoril na nevzdržne težave, s katerimi se zaradi srečujejo zaposleni na centrih za socialno delo. Poudarjajo, da so v zadnjem obdobju njihovi člani izpostavljeni kritikam na račun zamud pri obravnavi vlog, za katere pa sami niso odgovorni. Trenutne razmere, v katerih ne morejo korektno opravljati svojih nalog in strankam zagotoviti pravočasno ter kakovostno obravnavo, so po mnenju sindikalistov posledica neustrezne kadrovske politike v zadnjih desetih letih in posledično kadrovske podhranjenosti centrov za socialno delo.

Kot je izpostavil predsednik konfederacije sindikatov Pergam Jakob Počivavšek, Slovenija močno zaostaja za povprečjem EU po deležu zaposlenih v socialnem varstvu. Pri številu zaposlenih v socialnem varstvu na 100 000 prebivalcev dosegamo le 42 odstotkov povprečja EU (772 zaposlenih v socialnem varstvu na 100 000 prebivalcev v Sloveniji, 1851 v EU).

Bolj konkretno je trenutne razmere opisal predsednik Sindikata centrov za socialno delo – SINCE07 Perica Radonjić. Kot je poudaril, med svojimi člani zaznavajo vedno večji absentizem, dolgotrajnih bolniških odsotnosti in tudi pojav težjih, kroničnih obolenj."Mogoče še resnejši problem je pojav prezentizma, katerega opažamo v zadnjem obdobju – delavci prihajajo na delo oboleli, saj vedo, da jih bo po bolniški odsotnosti, po vrnitvi na delovno mesto, neopravljeno delo pričakalo, pričakali jih bodo še večji zaostanki in s tem še večje obremenitve,"je dejal in dodal, da v zadnjem času opažajo tudi odhajanje sodelavcev iz centrov, ki podajajo odpovedi pogodbe o zaposlitvi tudi v primeru, ko nimajo zagotovljene druge zaposlitve.

Ker so do sedaj navkljub pozivom h konkretnim rešitvam dobili zgolj prazne obljube brez konkretnih rešitev, so se odločili za enourno opozorilno stavko, ki jo bodo izvedli v sredo, 9. januarja. "Tolerance za odlaganje rešitve 'kadrovskega vprašanja' na CSD-jih med našim članstvom ni več,"je bil jasen Radonjić.

Po oceni sindikata bi morali centri za socialno delo za normalizacijo razmer zaposliti najmanj 300 novih zaposlenih. S tem bi, kot je poudaril Radonjić, vzpostavili zgolj minimalne pogoje za normalno opravljanje dela. "Mi ne pričakujemo, da bomo to dobili čez noč, z njimi bi se radi dogovorili o načinu in dinamiki, kako bomo to dosegli,"je dejal.

"Zdaj pričakujemo ukrepe, ki bodo dolgoročno zagotovili, da bodo uporabniki storitev bolj zadovoljni, da se bodo lahko zaposleni posvetili strankam in zadeve reševati brez zamud," je izpostavil Radonjić. V sindikatu pričakujejo takojšen odziv ministrstva za delo, družino in socialne zadeve. Če konkretnih predlogov za rešitev nastale situacije ne bodo prejeli, bodo v roku tedna do dveh po izvedbi opozorilne stavke pristopili k izvedbi stavke v večjem obsegu.