Grožnje, ki jih je preko elektronske pošte prejelo kar 52 profesorjev in sodelavcev mariborske Ekonomsko-poslovne fakultete, so bile poslane preko strežnika v tujini. O grožnjah s streljanjem in pobijanjem so zaposleni takoj obvestili rektorja mariborske univerze, ta pa policijo. Da bi lažje odkrili pošiljatelja, na fakulteti podrobnejših informacij ne želijo razkrivati.