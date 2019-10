Zaposleni na ljubljanski upravni enoti napovedali stavko

Zaposleni terjajo spoštovanje delovnega časa. Predsednik Sindikata delavcev upravne enote Ljubljana Dragan Stanković je pojasnil, da zaposleni delo končajo uro, uro in pol pa tudi do tri ure po koncu uradnih ur. Napovedana stavka naj bi sicer trajala do izpolnitve stavkovne zahteve.

Minister za javno upravo Rudi Medved pa je danes izrazil prepričanje, da bodo z zaposlenimi na ljubljanski upravni enoti našli rešitev in da ne bo prišlo do stavke.

"Zaposleni na okencih Upravne enote Ljubljana od odgovornih zahtevamo, da zagotovijo takšno organizacijo dela, da bomo delo končali ob koncu uradnih ur upravnega organa oz. najkasneje do konca premakljivega delovnega časa okenskih zaposlenih, torej pol ure po koncu uradnih ur," je še pojasnil Stanković.

Kot je zapisal, sta se predstavnika sindikata v ponedeljek prvič sestala z novim načelnikomBojanom Babičem. Srečanje je bilo po oceni Stankovića bolj spoznavne narave, načelniku sta predstavila njihova pričakovanja."Upamo, da bo do pravih pogovorov oz. pogajanj prišlo čim prej, to je še ta teden,"je še dejal predsednik Sindikata delavcev upravne enote Ljubljana.

Minister izrazil prepričanje, da stavke ne bo

Zaposleni na ljubljanski upravni enoti so zaradi obremenjenosti stavkali že novembra lani, zaradi stavke pa je takrat odstopil načelnik ljubljanske upravne enote Lovro Lončar. Upravno enoto je začasno vodil Bojan Bunc, v ponedeljek pa je mesto načelnika prevzel Babič.

Načelnik se še ni odzval. Minister za javno upravo Rudi Medved pa je danes izrazil prepričanje, da bodo z zaposlenimi na ljubljanski upravni enoti našli rešitev in da se stavka ne bo zgodila. Z reorganizacijo dela, zaposlitvijo novih delavcev, so že skušali rešiti razmere. Vodstvu upravne enote pa so konec lanskega leta in letos dali nalogo, da izplačujejo nadurno delo, je pojasnil.