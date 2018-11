Zaposleni na ljubljanski upravni enoti začenjajo stavko

Zaposleni na okencih morajo namreč zaradi velikega navala strank na delovnem mestu ostajati tudi več ur po koncu delovnega časa, saj morajo obravnavati vse stranke, ki jih obiščejo v času uradnih ur. Na nevzdržne razmere v sindikatu opozarjajo že več let , ker pa vodstvo ni zagotovilo ustreznih ukrepov, bodo danes zaposleni na okencih delali samo do konca uradnih ur. Med uradnimi urami bo delo sicer potekalo nemoteno.

Zaposleni na ljubljanski upravni enoti so odločeni, da bodo delo končali takoj po uradnih urah, ne glede na število čakajočih.

"Naša stavka ni zgolj enodnevna oziroma opozorilna, ampak velja do preklica," je pojasnil predsednik sindikata delavcev upravne enote Ljubljana Dragan Stanković. O današnjem sestanku je napovedal, da bodo vsak konkreten predlog odgovornih skrbno preučili in se nanj odzvali. Od tega je tudi odvisno, ali in kdaj bodo končali stavko ter ali jo bodo morebiti sčasoma tudi zaostrili, je še dodal.

Vodstvo upravne enote Ljubljana poudarja, da razume zaposlene, ob tem pa opozarja, da so o dodatnih zaposlitvah vezani na odobren kadrovski načrt in soglasje vlade k zaposlitvam.

Na ministrstvu za javno upravo so z razmerami na Tobačni seznanjeni, pojasnili so, da nastali položaj primarno rešujejo z dogovori s predstavniki sindikata, sicer pa da intenzivno sodelujejo pri zagotovitvi pogojev za normalizacijo poslovanja.