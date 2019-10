Za otroke, ki se zdravijo v mariborskem kliničnem centru, je bil prav poseben dan. Zaposleni na Kliniki za pediatrijo so se odločili, da bodo majhne bolnike razveselili. Zanje so pripravili predstavo - igrano pravljico V miškini rokavički, za katero so pridno vadili v svojem prostem času. Iskreni nasmehi otrok pa so ves trud takoj poplačali.