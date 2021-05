Zaposleni na STA Evropsko komisijo pozivajo, naj prepreči črni scenarij

Zaposleni na STA so na predstavnike Evropske komisije naslovili pismo, v katerem so zapisali, da so neizmerno hvaležni za ves trud in opozarjanje na pomembnost medijske svobode v Evropski uniji ter podporo, ki so je bili v tem času deležni z njihove strani. "Žal pa ne vaši ne naši napori doslej niso dali rezultatov in gonja proti medijem v Sloveniji se dva meseca pred začetkom predsedovanja naše države Svetu EU nadaljuje, če ne celo stopnjuje," so opozorili.

Kot so pojasnili zaposleni, Slovenska tiskovna agencija (STA) že več kot 120 dni za javno službo, ki jo opravlja, ni prejela plačila od svojega ustanovitelja, torej Republike Slovenije oziroma – v njenem imenu – trenutne vlade Janeza Janše. "Agencija je kljub dosedanjim dobrim pogojem za delo ter odličnim in verodostojnim novinarjem na robu prepada, v katerega bo brez primerne rešitve padla prav v času 30. rojstnega dne samostojne Slovenije in tudi STA. In to kljub temu, da vlado k našemu sofinanciranju zavezuje zakon o STA, od konca lanskega leta pa še dodatno določilo v sklopu protikoronskega zakona, ki ga je potrdila vladna koalicija in vladi za letos nalaga plačilo javne službe v skladu s sprejetim poslovnim načrtom tudi brez sklenjene pogodbe."

icon-expand Zaposleni na STA so na predstavnike EK naslovili pismo. FOTO: Miro Majcen

Prav v zvezi s tem se je vlada "izključno zaradi zavlačevanja naše agonije" odločila vprašati Evropsko komisijo o morebitni nedovoljeni državni pomoči in se takrat zavezala, da bo denar nakazala, takoj ko bo prejela ustrezen odgovor. "Zaposleni na STA smo zelo hvaležni za hitro reakcijo Evropske komisije, a znova se je izkazalo, da je vlada Janeza Janše ta korak uporabila zgolj kot še en zavlačevalni manever. Še več, nov izgovor je, da je vlada glede omenjenega denarja spraševala za nazaj in da so bila sredstva v višini 2,5 milijona evrov že izplačana," so zapisali.

Enako velja tudi glede njihovih zahtev po predaji zahtevane poslovne dokumentacije, ki je, potem ko so jo kar nekaj časa zahtevali preko svojih medijev in družbenih omrežij, nikoli pa uradno, zdaj obtičala neznano kje, saj je nenadoma ne želijo sprejeti, še dodajajo. "In to kljub temu, da je bil minister za notranje zadeve Aleš Hojsob prisotnosti komisarke Ylve Johansson na dan, ko je bila dokumentacija poslana, vidno vzhičen in je napovedal takojšnjo rešitev za STA. Od vsega tega ni bilo nič. Kot kaže, se je minister ponorčeval–ne le iz nas, pač pa tudi iz evropske komisarke."

Zaposleni na STA so pismo naslovili na predsednico Evropske komisije Ursulo Von der Leyen, podpredsednico Vero Jourovo, izvršno podpredsednico Margrethe Vestager, evropsko komisarko Ylvo Johansson in evropskega komisarja Janeza Lenarčiča.

Zaposleni na STA opozarjajo, da očitno ne morejo računati na aktualno vlado, da bo zagotovila njihov obstanek. "Tudi zato sta se v Sloveniji prebudili novinarska srenja in civilna družba ter prav v ponedeljek, na svetovni dan svobode medijev, zagnali kampanjo zbiranja sredstev za obstanek STA. Odziv je veličasten in zaposlene na agenciji navdaja z upanjem, da nam lahko uspe. Toda ali je res edina možnost, da skupaj sredi Evropske unije ubranimo svobodo medijev in s tem demokracijo, to, da nam s sredstvi pomagajo ljudje, morda med njimi tudi kakšni taki, ki bi je sami bili bolj potrebni?" Veseli jih, da se je Evropska komisija odločila poiskati učinkovitejša orodja za zaščito svobode medijev, vendar je za STA morda že prepozno. "Ker si verjetno nihče ne želi, da bi se madžarski scenarij nadaljeval tudi v Sloveniji in morda še v kateri od držav članic EU, je nujno, da Evropska komisija še naprej z vsemi vzvodi poskrbi za to, da se črni scenarij ne bo uresničil. Morda tudi z neposredno finančno podporo STA iz sredstev, o alokaciji katerih odloča Evropska komisija sama," pozivajo.