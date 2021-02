Zaskrbljeni zaposleni na STA: Urbanija je človek nad državo in zakoni

" Pravzaprav smo zgroženi, da neki državni uradnik, ki svojo plačo prejema iz državnega proračuna, torej je plačan z davkoplačevalskim (tudi našim!) denarjem, tako dušebrižniško govori o plačah zaposlenih na STA, hkrati pa samovoljno ustavi financiranje agencije in vse zaposlene brezsramno še drugič potisne v položaj, ko ne vemo, ali bomo čez dva meseca sploh še prejeli plačo in bili sposobni odplačevati svoje osnovne življenjske obveznosti. In s svojo samovoljo v skrajno negotov položaj postavlja naše otroke, starše, partnerje, družine, ki delijo posledice zlobnih dejanj Urbanije in našo nejasno usodo ," pišejo v elektronskem sporočilu, ki so ga naslovili na medije, poslance, nadzorni svet in vodstvo STA ter novinarske kolektive in združenja.

Ob vnovičnem poskusu discipliniranja Slovenske tiskovne agencije (STA), direktorja Bojana Veselinoviča in predvsem nas, zaposlenih na STA, se želi tudi anonimna večina kolektiva odzvati na podoben način, kot se je pred dnevi nekdo, ki ne izraža stališč večine nas in na katerega se tako vehementno sklicuje direktor Ukoma, so uvodoma zapisali.

Večina zaposlenih na STA je izkusila delo z Urošem Urbanijo, ki je bil do konca leta 2009 namestnik takratnega odgovornega urednika in urednik notranje redakcije.

Kot pravijo, je večina zaposlenih na STA izkusila delo z Urošem Urbanijo , ki je bil do konca leta 2009 namestnik takratnega odgovornega urednika in urednik notranje redakcije. " Vendar ljudje, ki leta 2021 še vedno vztrajamo na STA, nismo tukaj zato, da bi obogateli, ampak smo predvsem zvesti svojemu poklicu, novinarskemu poslanstvu, nenazadnje svojim sanjam. Nihče izmed nas tudi nima donosnih počitniških objektov v hribih in je mesečna plača praktično edino sredstvo našega preživetja. In ljudje na STA so zaradi sprevrženega odnosa svojega nekdanjega kolega razočarani, jezni, nekateri tudi obupani."

"On ni le državni uradnik, ampak, kot sam trdi, pooseblja predstavnika lastnice STA, torej države RS. Ampak on ni le to – Urbanija je človek nad državo in zakoni!"

Ob tem se jim zastavlja vprašanje, zakaj Urbanija ni leta 2008 problematiziral višine plač svojih novinarskih kolegov, ko je njegova takratna plača močno presegala njihove plače. "Najbrž se je preveč ukvarjal s svojim delom, ki je med drugim vključevalo brisanje že objavljenih novic, prikrito popravljanje vesti, pripravo novic po nareku in dnevno tekmovanje z drugimi redakcijami v številu objavljenih vesti – kakovost je bila namreč povsem nepomembna. To so bili profesionalni standardi takratnega vodstva uredništva. In za vse to obstajajo sledi in dokazi, ki sta jih kolega Urbanija in Meško pustila za sabo na STA."

Svojo "profesionalno" in "pokončno" držo, kako ustreči aktualni oblasti, pa nadaljuje na Ukomu, ko "manipulira z informacijami, ki jih posreduje javnosti, prepoveduje javne nastope državnih funkcionarjem, obračunava z novinarji itd.", še dodajajo zaposleni na STA. V svojem zadnjem sporočilu za javnost Urbanija piše o skrbnem upravljanju s sredstvi Ukoma – ob tem pa, kot navajajo, "zaposluje nove in nove ljudi, ki v delovnem času prek družbenih omrežij obračunavajo z vsemi povprek, se dogovarja s tujimi podjetji glede strojnega prevajanja njegovih sporočil za javnost v angleški jezik ter plačuje drage storitve zasebnim podjetjem za spremljanje medijskih objav za potrebe vladnih služb".

