Zaposleni na UE Ljubljana s stavko za dvig plač in izenačitev nazivov

V času prekinitve dela bodo zaposleni opravljali tiste naloge, ki zagotavljajo varnost ljudi in premoženja oziroma so nenadomestljiv pogoj za življenje in delo občanov ali delo drugih organizacij, ter izpolnjevali mednarodne obveznosti.

Tudi v dopisu ministrstva prejšnji teden so v odgovoru na napovedano stavko poudarili, da pogajanja o pravici le ene od upravnih enot niso možna ter da "glede na postavljene zahteve in čas, v katerem so posredovane, objektivno ni možno sporazumno rešiti konkretnega spora ne pred in ne med stavko".

Ob tem so na ministrstvu spomnili, da s sindikati javnega sektorja že potekajo intenzivna pogajanja o prenovi plačnega sistema in odpravi nesorazmerij v osnovnih plačah. Glede izenačitve nazivov z uslužbenci ministrstev pa navedli, da z izjemo načelnika zaposleni na upravnih enotah ne opravljajo tako zahtevnih nalog, da bi lahko dobili nazive, višje od višjega svetovalca.

Predsednik Sindikata državnih organov Slovenije (SDOS) Frančišek Verk pa je v odgovoru ministrstvu zapisal, da bi kljub kratkemu času ministrstvo predstavnike sindikatov lahko pozvalo na pogajanja, "tako kot vladna stran vedno pozove na pogajanja prav vse močne poklicne skupine zdravstva, vzgoje in izobraževanja ter Policije".

Pogajanja med vlado in reprezentativnimi sindikati javnega sektorja pa so po njegovih besedah vse prej kot intenzivna, saj da se pogovarjajo predvsem o temeljih novega plačnega sistema, čeprav so se lani dogovorili tudi o vzporednih pogajanjih za odpravo plačnih anomalij v veljavnem sistemu plač.

Podporo zahtevam stavkajočih so z dopisom SDOS izrekli v Sindikatu kulture in narave Slovenije Glosa.