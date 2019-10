Zaposleni na upravni enoti Ljubljana preklicali stavko

Zaposleni na upravni enoti Tobačna so stavko napovedali zaradi neupoštevanja delovnega časa, saj so zaradi velikega števila strank delo končali tudi več ur po koncu uradnih ur.

Po danes podpisanem dogovoru pa do tega naj ne bi več prihajalo, saj so se po besedah načelnika Upravne enote Ljubljana Bojana Babiča dogovorili, da bodo spoštovali delovni čas. To pomeni, da bodo zaposleni ob zaključku uradnih ur vse stranke, ki bodo takrat že na okencih, obravnavali do konca, nato pa se bodo okenca zaprla.

Sedaj je namreč prihajalo do tega, da so morali obravnavati vse stranke, ki so do konca uradnih ur dobile številko čakajočega, kar je ob velikem navalu strank delovni čas podaljševalo še dolgo po koncu uradnih ur.